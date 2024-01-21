Всегда осуждают и оскорбляют: кто такие хейтеры и почему они появляются

Жителям 21 века точно знакомо выражение “хейт” и “хейтер”. Люди часто осуждают друг друга за действия, мысли, внешность, убеждения и т.д.

Хейт — не объективная критика. Люди выражают исключительно свои мысли, которые не совпадают с мыслями других. Интернет для хейтеров — самое безопасное место, ведь можно спрятаться за маской анонимности.

Эксперты рассказали для Алены Павлюк из УП.Життя о природе хейта и как определить в себе хейтера.

Сейчас также смотрят

Что такое хейт

Хейт — это когда в ответ на свое мнение ты слышишь оскорбления и унижение. Когда обращают внимание и комментируют не твою работу, а твой внешний вид или дефект речи, например.

Хейтеры могут строить свои ненавистнические комментарии на основе расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, религии, политической принадлежности. А появление современных технологий и Интернета только усилили хейт. Но это явление существует настолько давно, что и представить себе сложно.

— Хейт — результат поляризации, это плохая коммуникация без ответственности, которая приводит к разрывам между людьми и плохим чувствам по жизни, — руководитель социологических исследований и ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик.

По его словам, поляризация — это явление, когда люди разбиваются на группы “свои” и “чужие” и действуют в соответствии с собственными предубеждениями. То есть, своих хвалят, чужих оскорбляют.

Признаки хейта

Хейт имеет несколько основных признаков, среди них:

недостаточная или отсутствующая конструктивность;

апелляция к эмоциям, а не к логике;

неэтичность;

переход на личности;

манипулирование.

Тимофей Брик говорит, что в социальных сетях хейтеры могут спрятаться за чужими аватарками, у них нет страха быть наказанными. Психолог Владимир Савинов называет хейт в интернете вражда без последствий, ведь анонимность дает агрессору чувство собственной безопасности.

Хейтер — кто это такой

Хейтер — это человек, открыто проявляющий ненависть, нелюбовь, отвращение к кому-либо или чему-либо. Но Савинов замечает, что не все чувствующие ненависть люди являются хейтерами. Только те, кто свои негативные чувства выражает в постоянной критике других.

Следует понимать, что хейтеры не дают взвешенную оценку вещам, ведь воспринимают все субъективно.

Психолог объясняет, что у хейтеров есть разные мотивы, один из которых — желание самоутвердиться. Иногда хейтер хочет найти себе единомышленников, чтобы понять, что не он один чего-то не понимает. К хейту могут прибегать люди всех возрастов.

Хейтерство можно назвать определенной сублимацией отрицательной энергии. Но сублимация — это придание новых, культурных форм выражения энергии, тогда как хейтер часто опирается на примитивное восприятие личности или явления.

Как понять, что ты — хейтер

Психолог Мария Фабричева говорит, что хейтеры бывают ситуативные и профессиональные.

— Ситуативные — это люди, которые на постоянной основе хейтерством не занимаются. Просто в какой-то момент у них накопились эмоции, они находились в напряжении, но определенные обстоятельства не позволяли выразить их тому, из-за кого возникло такое психологическое состояние, — объясняет эксперт.

В то же время “профессиональные” хейтеры считают свою деятельность собственной суперсилой. Они намеренно приходят на чью-то страницу и разменивают свои эмоции, негативно выражаются, переходят на личности и т.д.

Признаки “профессиональных” хейтеров:

целенаправленно оскорбляют других людей;

переходят в личности;

постоянно ищут возможность написать негативные комментарии;

не могут остановиться хейтить других;

не видят за аватаром в интернете реального человека;

делают больно намеренно.

Как реагировать на хейт

Психолог Владимир Савинов говорит, что лучшая реакция на хейт — это игнорировать его. Особенно, когда это касается анонимных ненавистников. Впрочем, если ты хочешь давать ответ, нужно делать это мудрее и конструктивнее.

Психолог Мария Фабричева отмечает, что отвечать на хейт или нет выбор каждого.

— Если тебе это интересная игра и она тебя не травмирует, не ретравматизирует, не занимает лишнее время, то отвечать можно.

Но если человек навязчивый, переходит на личности, угрожает — лучше не отвечать в любом случае, а просто отправить в бан, — объясняет эксперт.

Также она акцентирует внимание на том, что можно разработать правила поведения на собственной странице. А если решаешь отвечать на хейт, то начинать нужно с таких слов: “Я буду очень благодарен(-ой), если мы не будем оскорблять друг друга и попытаемся найти общий язык. Я не буду отвечать, если вы продолжите общение в таком тоне”. Психолог добавляет, что когда человек искренне считает, что кто-то заслуживает хейта, ему следует обратиться к психологу или психотерапевту.

Как выразить конструктивную критику вместо хейта

Мария Фабричева отмечает, что конструктивная критика не может:

содержать переход на личности;

указывать на особенности внешности;

затрагивать гендер, сексуальную ориентацию и религиозные предпочтения;

быть построена на манипуляции.

Вместо того чтобы хейтить других, надо выражать благодарность. Тогда в мире было бы гораздо больше позитива, действительно благодарность может сильно повлиять на наше состояние. Ранее мы рассказывали, как научиться чувствовать благодарность.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.