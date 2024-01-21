Психология

Всегда осуждают и оскорбляют: кто такие хейтеры и почему они появляются

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 января 2024, 11:00
Що таке хейт: хто такі хейтери та як з ними боротися
Фото: Pexels

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