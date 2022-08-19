Психология благодарности: какие чудеса творит искренняя признательность и как научиться замечать добро вокруг

Благодарность может кардинально изменить твою жизнь в лучшую сторону, если подходить к ней сознательно. Научные исследования показывают, что люди, привыкшие благодарить, имеют более крепкий иммунитет, здоровые отношения и легче переживают стресс.

Психолог Ольга Лозовская рассказала проекту Mental Code о том, как благодарность влияет на людей и как ее научиться.

Почему важно чувствовать благодарность

Благодарность — это выражение признательности за то, что ты имеешь. То есть это ощущение ценности всего, что окружает человека. Быть благодарным можно за что угодно и даже за самые маленькие бытовые вещи, на которые мы часто не обращаем внимания.

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Ученые утверждают, что чувство благодарности способствует выработке гормона окситоцина, отвечающего за построение близких отношений.

Благодарность выполняет ключевую функцию в нашей социальной жизни и является одной из основ нашей эволюции как вида.

Люди, которые не научились выражать благодарность или не смогли развить признание вклада других, вряд ли могли бы выжить с точки зрения социального контекста, — говорит эксперт по изучению благодарности Глен Фокс.

Исследования подтверждают, что люди, регулярно чувствующие благодарность за то, что имеют, реже страдают бессонницей, имеют более оптимистичные взгляды и больше удовлетворены своей социальной и профессиональной жизнью.

Сознательное практикование благодарности может быть даже терапевтическим и облегчать самочувствие у людей с психическими расстройствами.

Практикование благодарности

Чтобы развить в себе чувство благодарности и видеть ценность того, что у тебя есть, можно попробовать несколько упражнений.

Благодарность является нашей опорой, ведь мы можем опираться только на то, что имеем. Учась замечать то, что у нас есть, мы учимся переживать благодарность как состояние души и доброжелательного отношения к себе, другим и миру, — убеждена Лозовская.

А что, если бы…?

А что, если бы у тебя не было ничего из того, что ты имеешь сейчас? Как бы ты чувствовал(-а) себя? Кто бы тебя окружал? Какой бы социальный статус ты имел(-а)?

Ответив на вопросы выше, пожалуй, ты все-таки почувствуешь благодарность и заметишь вещи и людей, которые приносят тебе пользу.

Дневник благодарности

Упражнение очень простое: каждый вечер перед сном выделили десять минут, чтобы выписать в блокнот или в заметки на телефоне события дня, за которые ты чувствуешь благодарность.

Не нужно искать какие-либо глобальные вещи. Благодарным можно быть даже за чашку теплого и вкусного кофе утром.

Замечай счастье

Счастье доступно каждому. Не нужно его откладывать на потом. Остановись на мгновение и почувствуй благодарность за что-то приятное, что случилось с тобой только что.

А еще лучше фотографировать моменты, в которых чувствуешь благодарность и удовольствие. Когда у тебя будет плохое настроение, ты сможешь просмотреть эти фотографии и вспомнить о том, что счастье совсем рядом.

Письмо благодарности

Напиши благодарственное письмо человеку, который для тебя очень ценный. Подробно распиши, за что именно ты благодаришь, и отправь это письмо как выражение своих чувств.

Поблагодари лично

Поблагодарить можно не только в письменной, но и в устной форме. Так человеку будет еще приятнее от твоих искренних слов.

Будильник

Если замечать радость вокруг трудно, то установи будильник с периодичностью каждые два часа. Когда прозвучит сигнал, оглянись вокруг и найди повод для благодарности.

А вот еще одна полезная привычка — благодарить наших защитников за утро в теплых кроватях. Читай про флешмоб Завдяки тобі и как к нему присоединиться.

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