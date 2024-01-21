Завжди засуджують та ображають: хто такі хейтери та чому вони з’являються

Жителям 21 сторіччя точно знайомий вислів “хейт” та “хейтер”. Люди часто засуджують одне одного за дії, думки, зовнішність, переконання тощо.

Хейт — не об’єктивна критика. Люди висловлюють виключно свої думки, які не збігаються з думками інших. Інтернет для хейтерів — найбезпечніше місце, адже можна сховатися за маскою анонімності.

Експерти розповіли для Альони Павлюк з УП.Життя про природу хейту та як визначити в собі хейтера.

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Що таке хейт

Хейт — це коли у відповідь на свою думку ти чуєш образи та приниження. Коли звертають та коментують не твою роботу, а твій зовнішній вигляд чи дефект мовлення, наприклад.

Хейтери можуть будувати свої ненависницькі коментарі на основі раси, національності, статі, сексуальній орієнтації, релігії, політичній приналежності тощо. А поява сучасних технологій та інтернету лише посилили хейт. Саме це явище існує настільки давно, стільки і суспільство.

— Хейт — це результат поляризації, це погана комунікація без відповідальності, що призводить до розривів між людьми й поганим почуттям по життю, — керівник соціологічних досліджень та ректор Київської школи економіки Тимофій Брік.

За його словами, поляризація — це явище, коли люди розбиваються на групи “свої” та “чужі” й діють відповідно до власних упереджень. Тобто своїх хвалять, чужих ображають.

Ознаки хейту

Хейт має кілька основних ознак, серед них::

недостатня або відсутня конструктивність;

апеляція до емоцій, а не до логіки;

неетичність;

перехід на особистості;

маніпулювання.

Тимофій Брік говорить, що у соціальних мережах хейтери можуть сховатися за чужими аватарками, вони не мають страху бути покараними. Психолог Володимир Савінов називає хейт в інтернеті ворожнечею без наслідків, адже анонімність дає агресору почуття власної безпеки.

Хейтер — хто це такий

Хейтер — це людина, яка відкрито проявляє ненависть, нелюбов, огиду до будь-кого або будь-чого. Але Савінов зауважує, що не всі люди, які відчувають ненависть, є хейтерами. Лише ті, хто свої негативні почуття виражає у постійній критиці інших.

Варто розуміти, що хейтери не дають зважену оцінку речам, адже сприймають усе суб’єктивно.

Психолог пояснює, що хейтери мають різні мотиви, один з яких — бажання самоствердитися. Іноді хейтер хоче знайти собі однодумців, щоб зрозуміти, що не він один чогось не розуміє. До хейту можуть вдаватися люди різного віку.

Хейтерство можна назвати певною сублімацією негативної енергії. Але сублімація — це надання нових, культурних форм вираження енергії, тоді як хейтер часто спирається на примітивне сприйняття особистості або явища.

Як зрозуміти, що ти — хейтер

Психологиня Марія Фабрічева каже, що хейтери бувають ситуативні та професійні.

— Ситуативні — це ті люди, які на постійній основі хейтерством не займаються. Просто в якийсь момент у них накопичились емоції, вони перебували у напрузі, але певні обставини не давали змоги висловити їх тому, через кого виник такий психологічний стан, — пояснює експертка.

Водночас “професійні” хейтери вважають таку свою діяльність власною суперсилою. Вони навмисне приходять на чиюсь сторінку і розмінюють свої емоції, негативно висловлюються, переходять на особистості тощо.

Ознаки “професійних” хейтерів:

цілеспрямовано ображають інших людей;

переходять на особистості;

постійно шукають можливість написати негативні коментарі;

не можуть зупинитися хейтити інших;

не бачать за аватаром в інтернеті реальну людину;

роблять боляче навмисно.

Як реагувати на хейт

Психолог Володимир Савінов говорить, що найкраща реакція на хейт — це ігнорувати його. Особливо, коли це стосується анонімних ненависників. Утім, якщо ти хочеш давати відповідь, то треба робити це мудріше та конструктивніше.

Психологиня Марія Фабрічева зазначає, що відповідати на хейт чи ні — вибір кожного.

— Якщо для тебе це цікава гра і вона вас не травмує, не ретравматизує, не забирає зайвий час, то відповідати можна.

Але якщо людина нав’язлива, переходить на особистості, погрожує — краще не відповідати у будь-якому випадку, а просто відправити в бан, — пояснює експертка.

Також вона акцентує, що можна розробити правила поводження на власній сторінці. А якщо вирішуєш відповідати на хейт, то починати треба з таких слів: “Я буду дуже вдячним(-ою), якщо ми не будемо ображати один одного і спробуємо порозумітися. Я не буду відповідати, якщо ви продовжите спілкування у такому тоні”. Психологиня додає, що коли людина щиро вважає, що хтось заслуговує на хейт, їй варто звернутися до психолога або психотерапевта.

Як висловити конструктивну критику замість хейту

Марія Фабрічева зазначає, що конструктивна критика не може:

містити перехід на особисті;

вказувати на особливості зовнішності;

зачіпати гендер, сексуальну орієнтацію та релігійні вподобання;

будуватися на маніпуляції.

Замість того, щоб хейтити інших, треба висловлювати вдячність. Тоді у світі було б набагато більше позитиву, насправді вдячність може сильно вплинути на наш стан. Раніше ми розповідали, як навчитись відчувати вдячність.

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