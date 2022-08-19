Психологія вдячності: які дива творить щира подяка та як навчитись помічати добро довкола

Вдячність може кардинально змінити твоє життя на краще, якщо підходити до неї свідомо. Наукові дослідження показують, що люди, які звикли дякувати, мають міцніший імунітет, здоровіші стосунки та легше переживають стрес.

Психологиня Ольга Лозовська розповіла для проекту Mental Code про те, як вдячність впливає на людей та як її навчитись.

Чому важливо відчувати вдячність

Вдячність — це вираження подяки за те, що ти маєш. Тобто це відчуття цінності всього, що оточує людину. Бути вдячним(-ою) можна за будь-що, й навіть за найменші побутові речі, на які часто ми не звертаємо уваги.

Науковці стверджують, що відчуття вдячності сприяє виробленню гормону окситоцину, який відповідає за побудову близьких стосунків.

Вдячність виконує ключову функцію в нашому соціальному житті та є однією з основ нашої еволюції як виду.

Люди, які не навчилися виражати вдячність або не змогли розвинути визнання вкладу інших, навряд чи були б спроможними вижити з точки зору соціального контексту, — каже експерт з вивчення вдячності Глен Фокс.

Дослідження підтверджують, що люди, які регулярно відчувають подяку за те, що мають, рідше страждають на безсоння, мають більш оптимістичні погляди та більше задоволені своїм соціальним і професійним життям.

Свідоме практикування вдячності може бути навіть терапевтичним і полегшувати самопочуття в людей з психічними розладами.

Практикування вдячності

Щоб розвинути в собі відчуття вдячності та бачити цінність того, що ти маєш, можна спробувати кілька вправ.

Вдячність є нашою опорою, адже ми можемо спиратися лише на те, що маємо. Навчаючись помічати те, що в нас є, ми вчимося переживати вдячність як стан душі та доброзичливого ставлення до себе, інших та світу, — переконана Лозовська.

А що якби…?

А що якби в тебе не було нічого з того, що ти маєш зараз? Як би ти почувався(-лась)? Хто б тебе оточував? Який би соціальний статус ти мав(-ла)?

Відповівши на запитання вище, мабуть, ти все-таки відчуєш вдячність і помітиш речі та людей, які приносять тобі користь.

Щоденник вдячності

Вправа дуже проста: щовечора перед сном виділи десять хвилин, щоб виписати в блокнот чи в нотатки на телефоні події дня, за які ти відчуваєш вдячність.

Не потрібно шукати якісь глобальні речі. Вдячним(-ою) можна бути навіть за горнятко теплої та смачної кави зранку.

Помічай щастя

Щастя доступне кожному. Не потрібно його відкладати на потім. Зупинись на мить та відчуй подяку за щось приємне, що сталося з тобою щойно.

А ще краще фотографувати миті, у яких ти відчуваєш вдячність та задоволення. Коли в тебе буде поганий настрій, зможеш переглянути ці світлини та згадати про те, що щастя зовсім поруч.

Лист вдячності

Напиши листа подяки людині, яка для тебе є дуже цінною. Детально розпиши, за що саме ти дякуєш, та надішли цього листа як вираження своїх почуттів.

Подякуй особисто

Подякувати можна не тільки в письмовій, а й в усній формі. Так людині буде ще приємніше від твоїх щирих слів.

Будильник

Якщо помічати радість довкола важко, то встанови будильник з періодичністю щодві години. Коли залунає сигнал, озирнись довкола та знайди привід для вдячності.

А ось ще одна корисна звичка — дякувати нашим захисникам за ранки в теплих ліжках. Читай про флешмоб Завдяки тобі та як до нього долучитись.

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