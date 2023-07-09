Психология

Нет, все не так солнечно, как ты себе представляешь! Что такое романтизация ментальных болезней и чем она опасна

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 июля 2023, 22:00
романтизація ментальних хвороб
Фото: IMDb

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