Я схожу с ума..? Почему мы слышим голоса в нашей голове и что об этом говорят ученые

Иногда каждый из нас слышит звуки или голоса, которых никто больше вокруг не замечает. В сложные моменты может показаться, что это признак психического отклонения. Однако ученые полагают, что такие вещи не всегда свидетельствуют о психических заболеваниях.
По мнению психолога Чарльза Фернигоу, такие голоса иногда “могут говорить нам кое-что о нас”. Что ж, правда ли это — разбираемся дальше.
Почему мы слышим голоса в своей голове — читай в материале.
Для многих людей и врачей восприятие голосов в голове противоречит традиционной медицинской точке зрения в психиатрии, склонной рассматривать голоса как нейронный мусор и бессодержательные сбои в мозгу.
Однако сейчас все больше людей не боится сказать, что они иногда слышат этот феномен.
Однако сейчас все больше людей не боится сказать, что они иногда слышат этот феномен.
Автор Элеонор Лонгден столкнулась с диагнозом шизофрения и приговором врача, что “лучше бы она болела раком, потому что его вылечить легче”. После долгих дней в больницах и диагнозов экспертов, её осмотрел психиатр Пэт Брекен, который уточнил: голоса в голове не являются симптомами, а стратегией выживания.
Так женщина поняла, что голоса в голове появились в результате пережитого в детстве сексуального насилия. Таким образом, можно трактовать, что голоса в наших головах являются посланниками от психики, что информирует о нерешенных эмоциональных проблемах.
Сейчас Лонгден говорит: нужно задавать себе вопрос не “В чем твоя проблема?”, а “Какая твоя история?”.
Люди, имевшие схожий запрос, как и Элеонор Лонгден, сформировали целое сообщество, где все объединены одной идеей.
Вероятно, мы слышим голоса в голове по нескольким причинам:
Однако сейчас наука ещё не может объяснить этот феномен точно, и на это есть несколько причин. Во-первых, пока неясно, может ли наш мозг воспроизводить с точностью все ранее услышанные разговоры, ведь нам свойственно помнить суть разговора, смысл сообщения, а не его дословное звучание.
Во-вторых, непонятно, почему “внутренние” голоса просыпаются через несколько лет после пережитого опыта.
Однако ученые предполагают, что звеном, которое сейчас выпущено и недостаточно изучено, может быть диссоциация — состояние, когда человек не чувствует себя в собственном теле, а словно созерцает события со стороны. Элеонор Лонгден изучает, как психологические процессы диссоциации могут помочь объяснить возникновение голосов, связанных с травмой.
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— Я считаю, что все мы имеем несколько своих Я — говорит Лонгден, — для многих это знакомая ситуация: одно Я очень критично к нам, другое — хочет нас успокоить, а третье Я вообще безответственно или игривое.
Вместе с тем Элеонор Лонгден считает, что именно диссоциация может объяснить, почему иногда голоса в нашей голове могут быть и нашим собственным Я, и чужим голосом.
С психологической точки зрения, тон и характер голоса внутри нашей головы может объяснять нам, что именно нас беспокоит. Элеонор пришла к выводу, что тон голоса внутри её головы был грозным, пока женщина не простила его.
— По сути это был процесс примирения с собой, ведь негативные голоса воплощали столько болезненных воспоминаний и нерешенных эмоций.
Поворотным моментом стало осознание того, что голоса не были настоящими обидчиками. Скорее, они отражали мои чувства относительно насилия.
Поворотным моментом стало осознание того, что голоса не были настоящими обидчиками. Скорее, они отражали мои чувства относительно насилия.
А ещё женщина добавляет: хотя голоса выглядели грозными и отрицательными, на самом деле они олицетворяли наиболее травмированную часть её собственного Я.
Психотерапевты в Hearing Voices Movement практикуют разговор с голосами. Например, группа людей или один человек с фасилитатором пытаются “разговорить” собственный внутренний голос.
Именно такой диалог может помочь человеку осознать причину появления голоса, причину такого тона и варианты, как решить проблему.
Голоса в голове сравнимы с неприятными воспоминаниями: мы не стремимся их забыть или вырезать из собственной жизни только потому, что они были таковыми. Ведь наши воспоминания влияют на то, каковы мы. Следовательно, и голоса являются частью нас, хотя и не очень приятной.
Раньше мы объясняли, как экологически оставить психотравмы в прошлом: как это сделать и чему следует научиться, читай в материале.
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