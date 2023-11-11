Я схожу с ума..? Почему мы слышим голоса в нашей голове и что об этом говорят ученые

Иногда каждый из нас слышит звуки или голоса, которых никто больше вокруг не замечает. В сложные моменты может показаться, что это признак психического отклонения. Однако ученые полагают, что такие вещи не всегда свидетельствуют о психических заболеваниях.

По мнению психолога Чарльза Фернигоу, такие голоса иногда “могут говорить нам кое-что о нас”. Что ж, правда ли это — разбираемся дальше.

Почему мы слышим голоса в своей голове — читай в материале.

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Голоса в нашей голове: нормально ли это

Для многих людей и врачей восприятие голосов в голове противоречит традиционной медицинской точке зрения в психиатрии, склонной рассматривать голоса как нейронный мусор и бессодержательные сбои в мозгу.

Однако сейчас все больше людей не боится сказать, что они иногда слышат этот феномен.

Автор Элеонор Лонгден столкнулась с диагнозом шизофрения и приговором врача, что “лучше бы она болела раком, потому что его вылечить легче”. После долгих дней в больницах и диагнозов экспертов, её осмотрел психиатр Пэт Брекен, который уточнил: голоса в голове не являются симптомами, а стратегией выживания.

Так женщина поняла, что голоса в голове появились в результате пережитого в детстве сексуального насилия. Таким образом, можно трактовать, что голоса в наших головах являются посланниками от психики, что информирует о нерешенных эмоциональных проблемах.

Сейчас Лонгден говорит: нужно задавать себе вопрос не “В чем твоя проблема?”, а “Какая твоя история?”.

Почему мы слышим голоса в голове

Люди, имевшие схожий запрос, как и Элеонор Лонгден, сформировали целое сообщество, где все объединены одной идеей.

Вероятно, мы слышим голоса в голове по нескольким причинам:

это наш опыт, не являющийся симптомом болезни;

у нас есть эмоциональные проблемы, а голоса “информируют” нас об этом.

Однако сейчас наука ещё не может объяснить этот феномен точно, и на это есть несколько причин. Во-первых, пока неясно, может ли наш мозг воспроизводить с точностью все ранее услышанные разговоры, ведь нам свойственно помнить суть разговора, смысл сообщения, а не его дословное звучание.

Во-вторых, непонятно, почему “внутренние” голоса просыпаются через несколько лет после пережитого опыта.

Однако ученые предполагают, что звеном, которое сейчас выпущено и недостаточно изучено, может быть диссоциация — состояние, когда человек не чувствует себя в собственном теле, а словно созерцает события со стороны. Элеонор Лонгден изучает, как психологические процессы диссоциации могут помочь объяснить возникновение голосов, связанных с травмой.

— Я считаю, что все мы имеем несколько своих Я — говорит Лонгден, — для многих это знакомая ситуация: одно Я очень критично к нам, другое — хочет нас успокоить, а третье Я вообще безответственно или игривое.

Вместе с тем Элеонор Лонгден считает, что именно диссоциация может объяснить, почему иногда голоса в нашей голове могут быть и нашим собственным Я, и чужим голосом.

С психологической точки зрения, тон и характер голоса внутри нашей головы может объяснять нам, что именно нас беспокоит. Элеонор пришла к выводу, что тон голоса внутри её головы был грозным, пока женщина не простила его.

— По сути это был процесс примирения с собой, ведь негативные голоса воплощали столько болезненных воспоминаний и нерешенных эмоций.

Поворотным моментом стало осознание того, что голоса не были настоящими обидчиками. Скорее, они отражали мои чувства относительно насилия.

А ещё женщина добавляет: хотя голоса выглядели грозными и отрицательными, на самом деле они олицетворяли наиболее травмированную часть её собственного Я.

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Как помириться с внутренним голосом

Психотерапевты в Hearing Voices Movement практикуют разговор с голосами. Например, группа людей или один человек с фасилитатором пытаются “разговорить” собственный внутренний голос.

Именно такой диалог может помочь человеку осознать причину появления голоса, причину такого тона и варианты, как решить проблему.

Голоса в голове сравнимы с неприятными воспоминаниями: мы не стремимся их забыть или вырезать из собственной жизни только потому, что они были таковыми. Ведь наши воспоминания влияют на то, каковы мы. Следовательно, и голоса являются частью нас, хотя и не очень приятной.

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