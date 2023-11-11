Я божеволію..? Чому ми чуємо голоси у нашій голові та що про це кажуть науковці

Інколи кожен та кожна з нас чує звуки чи голоси, яких ніхто більше навколо не помічає. У складні моменти може здатися, що це — ознака психічного відхилення. Однак вчені вважають, що такі речі не завжди свідчать про психічні захворювання.

На думку психолога Чарльза Фернігоу, такі голоси інколи “можуть казати нам дещо про себе”. Що ж, чи правда це — розбираємося далі.

Чому ми чуємо голоси у своїй голові — читай у матеріалі.

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Голоси у нашій голові: чи нормально це

Для багатьох людей і лікарів сприйняття голосів у голові суперечить традиційній медичній точці зору в психіатрії, яка схильна розглядати голоси як нейронне сміття та беззмістовні збої в мозку.

Однак зараз все більше людей не боїться сказати, що вони також інколи чують цей феномен.

Авторка Елеонор Лонгден стикнулася з діагнозом шизофренія та вироком лікаря, що “краще б вона хворіла на рак, бо його вилікувати легше”. Після довгих днів у лікарнях та діагнозів експертів, її оглянув психіатр Пет Брекен, який виснував: голоси в голові не є симптомами, а стратегією виживання.

Так жінка зрозуміла, що голоси в голові зʼявилися внаслідок пережитого в дитинстві сексуального насилля. Таким чином можна трактувати, що голоси в наших головах є посланцями від психіки, що інформує про невирішені емоційні проблеми.

Зараз Лонгден каже: треба ставити собі запитання не “В чому твоя проблема?”, а “Яка твоя історія?”.

Чому ми чуємо голоси у голові

Люди, що мали схожий запит, як і Елеонор Лонгден, сформували цілу спільноту, де всі обʼєднані однією ідеєю.

Ймовірно, ми чуємо голоси в голові з кількох причин:

це наш досвід, який не є симптомом хвороби;

ми маємо емоційні проблеми, а голоси “інформують” нас про це.

Однак зараз наука ще не може пояснити цей феномен певно, і на це є кілька причин. По-перше, поки що незрозуміло, чи може наш мозок відтворювати з точністю всі раніше почуті розмови, адже нам властиво памʼятати суть розмови, сенс повідомлення, а не його дослівне звучання.

По-друге, незрозуміло, чому “внутрішні” голоси прокидаються за кілька років після пережитого досвіду.

Однак науковці припускають, що ланкою, яка нині є випущеною і не достатньо вивченою, може бути дисоціація — стан, коли людина не відчуває себе у власному тілі, а немов споглядає за подіями зі сторони. Елеонор Лонгден зараз вивчає, як психологічні процеси дисоціації можуть допомогти пояснити виникнення голосів, пов’язаних із травмою.

— Я вважаю, що всі ми маємо кілька своїх Я — каже Лонгден, — для багатьох це знайома ситуація: одне Я є дуже критичним до нас, інше — хоче нас заспокоїти, а третє Я взагалі безвідповідальне чи грайливе.

Разом з тим Елеонор Лонгден вважає: саме дисоціація може пояснити, чому інколи голоси в нашій голові можуть бути і нашим власним Я, і чужим голосом.

З психологічної точки зору, тон та характер голосу в середині нашої голови може пояснювати нам, що саме нас турбує. Елеонор дійшла висновку, що тон голосу всередині її голови був грізним доти, доки жінка не пробачила його.

— По суті, це був процес примирення із собою, адже негативні голоси втілювали стільки болючих спогадів і невирішених емоцій. Поворотним моментом стало усвідомлення того, що голоси не були справжніми кривдниками. Скоріше, вони відображали мої почуття щодо насильства.

А ще жінка додає: хоч голоси виглядали грізними та негативними, насправді вони втілювали найбільш травмовану частину її власного Я.

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Як помиритися з внутрішнім голосом

Психотерапевти у Hearing Voices Movement практикують розмову з голосами. Наприклад, група людей чи одна людина з фасилітатором намагаються “розговорити” власний внутрішній голос.

Саме такий “діалог” може допомогти людині усвідомити причину появи голосу, причину такого тону та варіанти, як розвʼязати проблему.

Голоси у голові можна порівняти з неприємними спогадами: ми не прагнемо їх забути чи вирізати з власного життя лише тому, що вони були такими. Адже наші спогади впливають на те, якими ми є. Отже, й голоси є частиною нас — хоч і не дуже приємною.

Раніше ми пояснювали, як екологічно залишити психотравми в минулому: як це зробити та чого варто навчитися, читай у матеріалі.

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