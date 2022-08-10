Волшебное слово “нет”: как научиться отказывать и не корить себя

Сегодня мы наблюдаем взросление нашей нации. Когда украинцы отстаивают четкую позицию и твердо говорят “нет” нарушению наших границ.

Нарушить могут не только территориальные границы, но и наши собственные. Отстаивать их с позиции взрослого и говорить “нет” — очень важный навык, сохраняющий много ресурса.

Порой мы стесняемся этого слова, боимся кого-то оскорбить. Хорошая новость в том, что всему можно научиться. Психолог Светлана Ройз рассказала, как научиться отстаивать свои границы и говорить волшебное слово “нет”.

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Первое “нет”

Один из первых отказов, которым малыш демонстрирует свое недовольство чем-то — выплевывание пищи.

Сознательные шаги по испытанию волшебного слова, когда происходит выстраивание своих границ, прокладывание уверенности и устойчивости в решениях, приходятся на возраст трех – четырех лет.

Большое строительство собственных границ начинается с принятия простых будничных решений: что я хочу съесть или выпить, что хочу надеть сегодня и т.д.

Люди, не умеющие говорить слово “нет”, определенным образом пропустили этот этап. Поэтому своим клиентам психолог предлагает несколько упражнений, возвращающих утраченный опыт.

Периодически Светлана Ройз советует клиентам с удовольствием что-то выплюнуть, прямо как малыш, когда учиться различать, что ему по вкусу, а что нет.

Другое упражнение направлено на то, чтобы придать уверенности в своих решениях. Надо сознательно делать много маленьких будничных выборов: от того, что хочется съесть, до того, куда пойти.

Что блокирует наше “нет”

У каждого есть определенный опыт, который повлиял на размытость личных границ во взрослой жизни. Обычно это является причиной того, что люди используют нас.

Психолог провела аналогию с седлом:

Чтобы на тебе перестали ездить, надо снять седло. А чтобы его снять, нужно найти, где спрятались застежки.

Помогут это сделать следующие вопросы:

Что произойдет наихудшего, если ты скажешь нет? Каким (какой) ты будешь чувствовать себя, если откажешь? Умеешь ли ты делать резкие движения руками, отрезать ножницами, выбрасывать лишнее? Когда ты не отказываешь вовремя, как себя чувствуешь? Как думаешь, сколько сил у всех не сказанных “нет”? Если ты сейчас скажешь нет, это обессилит человека или заставит аккумулировать свои силы? Сколько лет человеку внутри тебя, который не может отказать и может? Был ли опыт, когда ты говорил(-а) “нет” и чувствовал(-а) силу?

Они помогут прийти к собственным осознаниям и понять внутренние стоп-краны, автоматически срабатывающие при приближении ответственности выбора.

Сказать “нет” — это сделать выбор. Размытое же “нет” или сдержанное — избегание ответственности за выбор.

Оценка своих умений, приоритетов и ресурсов

Очень важно научиться честно отвечать самим себе: по силам ли мне это задание? Ведь часто мы соглашаемся на то, что заберет больше ресурса, чем принесет пользы.

Отсюда выйдет умение говорить отсроченное “нет” — беря время, чтобы подумать, или “нет” частичное — это я могу сделать, а это точно не смогу.

Такая адекватная оценка сможет уберечь от дальнейших неприятностей. Парадокс состоит в том, что такой подход вызовет только уважение. Ведь сразу понятно, что ты ценишь свое время и время человека, у тебя есть четкие взгляды и умение расставлять приоритеты

Формула: как говорить “нет” без чувства вины

Во взрослом мире любые действия — это взаимообмен. Если мы соглашаемся потратить на что-либо свое время и силы, то должны получить что-то полезное и равноценное в ответ.

Но бывает так, что другие варианты кажутся нам более привлекательными. Настолько, что любое вознаграждение не будет стоить усилий.

Если из-за того, что ты говоришь “нет”, появляется чувство вины, попробуй мысленно определить, чему ты этим отказом говоришь “да”.

К примеру, твое “нет” услышал какой-то сомнительный проект, который не принесет много выгоды, а “да” — твой ребенок, партнер, друзья, родные, хобби, отдых, которым можно будет уделить больше времени.

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