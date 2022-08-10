Психология

Волшебное слово “нет”: как научиться отказывать и не корить себя

Вероника Кононенко, практикантка сайта 10 августа 2022, 12:00
казати ні
Фото: Unsplash

Больше новостей
Как самому создать платежку за газ
Не получили платежки за газ? Рассказываем, как самостоятельно их создать и легко оплатить счет
Як зробити маску для волосся в домашніх умовах
Вместо тысячи недейственных средств: натуральные маски для волос в домашних условиях — питательная, увлажняющая и для активного роста
Чому не варто споживати смажену їжу
Больше вреда, чем удовольствия: диетолог объясняет, почему не стоит употреблять жареную пищу
Схуднення
“Таяла на глазах”: как уберечь ребенка от анорексии и чем она опасна
Смотреть больше

Материалы по теме

Как самому создать платежку за газ
Не получили платежки за газ? Рассказываем, как самостоятельно их создать и легко оплатить счет
Схуднення
“Таяла на глазах”: как уберечь ребенка от анорексии и чем она опасна
борщ рецепт
Осторожно, сейчас тебе захочется есть: три рецепта красного борща от Клопотенко, Ярославского и Глинской
Наслідки вибухів у Новофедорівці
Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме

Видео
0:11:54
Наслідки вибухів у Новофедорівці

Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Спас от неминуемой смерти 400 овец! Дончанин прошел со стадом 50 км пешком, чтобы найти укрытие
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 августа
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: поддержка тех, кто сейчас сражается за нашу независимость
0:04:52
Волшебное слово “нет”: как научиться отказывать и не корить себя
Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области
0:02:38
Курорт Затока
Зона отчуждения в Одесской области: как курорт Затока превращается в руины
0:09:16
Яка ситуація на валютному ринку: чому заборонили обмінникам показувати курс
Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку
Больше видео
Схуднення
Читать дальше
“Таяла на глазах”: как уберечь ребенка от анорексии и чем она опасна
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Читать дальше
Выплаты для пенсионеров от международных организаций. Кто сможет получить средства через платформу єДопомога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь