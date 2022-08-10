Чарівне слово “ні”: як навчитися відмовляти й не картати себе

Сьогодні ми спостерігаємо дорослішання нашої нації. Коли українці мають чітку позицію й твердо кажуть “ні” на порушення наших кордонів.

Та порушити можуть не тільки територіальні кордони, а й особисті. Відстоювати їх з позиції дорослого й чітко казати “ні” — дуже важлива навичка, яка зберігає чимало ресурсу.

Часом ми соромимося цього слова, боїмося когось образити. Добра новина в тому, що всього можна навчитися. Психологиня Світлана Ройз розповіла, як навчитися відстоювати свої кордони та говорити чарівне слово “ні”.

Перше “ні”

Одна з перших відмов, якою малюк показує своє незадоволення чимось — випльовування їжі.

Свідомі ж кроки випробування чарівного слова, коли відбувається вибудовування своїх кордонів, прокладання впевненості та стійкості в рішеннях, припадають на вік трьох – чотирьох років.

Велике будівництво власних кордонів починається з прийняття простих буденних рішень: що я хочу з’їсти чи випити, що хочу вдягти сьогодні тощо.

Люди, які не вміють говорити слово “ні”, якось пропустили цей етап. Тож своїм клієнтам психологиня пропонує кілька вправ, які повертають втрачений досвід.

Час від часу Світлана Ройз радить клієнтам з насолодою щось виплюнути, прямісінько, як малюк, коли вчиться розрізняти, що йому до смаку, а що ні.

Інша вправа спрямована на те, щоб дати впевненість у своїх рішеннях. Треба свідомо робити багато маленьких буденних виборів: від того, що хочеться з’їсти, до того, куди піти.

Що блокує наше “ні”

У кожного є певний досвід, який повпливав на розмитість особистих кордонів у дорослому житті. Зазвичай саме це є причиною того, що люди використовують нас.

Психологиня провела аналогію з сідлом:

Щоб на тобі перестали їздити — треба зняти сідло. А щоб його зняти, варто знайти, де заховалися застібки.

Допоможуть це зробити питання

Що станеться найгіршого, якщо ти скажеш “ні”? Яким(-ою) ти будеш почуватися, якщо відмовиш? Чи вмієш ти робити різкі рухи руками, відрізати ножицями, викидати зайве? Коли ти не відмовляєш вчасно, як почуваєшся? Як думаєш, скільки сили у всіх не сказаних “ні”? Коли ти зараз скажеш “ні” — це знесилить людину чи змусить акумулювати свої сили? Скільки років людині всередині тебе, яка не може відмовити і яка може? Чи був досвід, коли ти казав(-ла) “ні” і відчув(-ла) силу?

Вони допоможуть прийти до власних усвідомлень і зрозуміти внутрішні стоп-крани, які автоматично спрацьовують при наближенні відповідальності вибору.

Сказати “ні” — це зробити вибір. Розмите ж ні або стримане — уникання відповідальності за вибір.

Оцінка своїх умінь, пріоритетів та ресурсів

Дуже важливо навчитися чесно відповідати самим собі: чи під силу мені це завдання? Адже часто ми погоджуємося на те, що забере більше ресурсу, ніж принесе користі.

Звідси вийде вміння казати відстрочене “ні” — беручи собі час, щоб подумати, або “ні” часткове — це я можу зробити, а це точно не зможу.

Така адекватна оцінка зможе вберегти від подальших неприємностей. Парадокс у тому, що такий підхід викличе лише повагу. Адже одразу зрозуміло, що ти цінуєш свій час і час людини, маєш чіткі погляди й умієш розставляти пріоритети.

Формула: як казати “ні” без почуття провини

У дорослому світі будь-які дії — це про взаємообмін. Якщо ми погоджуємося витратити на щось свій час та сили, то маємо отримати щось корисне й рівноцінне у відповідь.

Та буває таке, що інші варіанти видаються нам привабливішими. Тож будь-яка винагорода не буде вартувати зусиль.

Якщо через те, що ти кажеш “ні”, з’являється почуття провини, спробуй подумки визначити, чому ти цією відмовою кажеш “так”.

До прикладу, твоє “ні” почув якийсь сумнівний проект, який не принесе багато вигоди, а “так” — твоя дитина, партнер, друзі, рідні, хобі, відпочинок, яким можна буде приділити більше часу.

Війна залишає свій слід на кожному, накопичується багато емоцій, які розривають зсередини. Читай, як екологічно вивільнити свої емоції.

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