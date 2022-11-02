Проверять тревожный чемоданчик и проживать свои эмоции: как поддержать психику во время войны

Российская Федерация разрушает не только нашу инфраструктуру, но и пытается уничтожить психику украинцев. Массированные ракетные удары, которыми увенчался последний день октября, еще раз показали — украинцев невозможно сломать, как бы ни хотелось.
Вместе с тем нам следует следить за своими эмоциями и пытаться унять панику даже в критических ситуациях. В своем Telegram первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала советы Минздрава, как сохранить выдержку в условиях массовых воздушных тревог и других вызовов войны.
Для начала, советует Минздрав — стоит принять свои эмоции и понять, что страх — это нормально. Ведь страх, как и любая другая эмоция, должен работать на нас, а не наоборот.
Важно заботиться о своем моральном состоянии, чтобы иметь силы на спасение и дальнейшую борьбу. Следует жить активно и не откладывать жизнь на “после войны”. Действенные инструменты для психологической самопомощи мы разобрали в другом материале.
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