Проверять тревожный чемоданчик и проживать свои эмоции: как поддержать психику во время войны

Российская Федерация разрушает не только нашу инфраструктуру, но и пытается уничтожить психику украинцев. Массированные ракетные удары, которыми увенчался последний день октября, еще раз показали — украинцев невозможно сломать, как бы ни хотелось.

Вместе с тем нам следует следить за своими эмоциями и пытаться унять панику даже в критических ситуациях. В своем Telegram первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала советы Минздрава, как сохранить выдержку в условиях массовых воздушных тревог и других вызовов войны.

Для начала, советует Минздрав — стоит принять свои эмоции и понять, что страх — это нормально. Ведь страх, как и любая другая эмоция, должен работать на нас, а не наоборот.

Сейчас также смотрят

Как не поддаться панике во время ракетных ударов

Не блокируй свои эмоции, а умело проживай их и научись понимать себя. Делая это, ты сможешь разгрузить свою психику — и оставаться спокойным(-ой) даже в эпицентре критически ситуации.

Всегда имей наготове свой тревожный рюкзак и все необходимое для каждого члена семьи. Лучше его регулярно просматривать и дополнять по возможности.

Продумай маршруты эвакуации из мест, где ты и твои родные могут находиться в любой момент с учетом всех сценариев.

Воспринимай эти испытания как опыт, который дает тебе жизнь.

Своевременно обращайся за помощью к специалистам: если пренебрегать сигналами психики, то ситуация выйдет из-под контроля.

Будь готов(-а) вовремя и адекватно реагировать на угрозу, ведь обстрелы все еще продолжаются. Просчитай время, которое понадобилось на добирание к укрытию. Это можно сделать вместе с ребенком и пожилыми людьми, с которыми проживаешь.

Важно заботиться о своем моральном состоянии, чтобы иметь силы на спасение и дальнейшую борьбу. Следует жить активно и не откладывать жизнь на “после войны”. Действенные инструменты для психологической самопомощи мы разобрали в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!