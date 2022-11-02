Перевіряти тривожну валізку та проживати свої емоції: як підтримати свою психіку під час війни

Російська Федерація руйнує не лише нашу інфраструктуру, а й намагаться знищити психіку українців. Масовані ракетні удари, якими увінчався останній день жовтня, вкотре показав — українців неможливо зламати, хоч би як не хотілося.

Разом з тим, всім нам варто слідкувати за своїми емоціями та намагатися вгамувати паніку навіть у критичних ситуаціях.

У своєму Telegram перша леді України Олена Зеленська опублікувала поради МОЗ, як зберегти витримку в умовах масових повітряних тривог та під час інших викликів війни.

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Для початку, радить МОЗ — варто прийняти свої емоції та зрозуміти, що страх — це нормально. Адже страх, як і будь-яка інша емоція, має працювати на нас, а не навпаки.

Як не піддатися паніці під час ракетних ударів

Не блокуй свої емоції, а вміло проживай їх та навчись розуміти себе. Роблячи це ти зможеш розвантажити свою психіку — і залишатися спокійним навіть в епіцентрі критичної ситуації.

Завжди май напоготові свій тривожний наплічник та все необхідне для кожного члена сім’ї. Краще його регулярно переглядати та доповнювати за можливості.

Продумай маршрути евакуації з тих місць, де ти та твої рідні можуть знаходитися в будь-який момент з урахуванням всіх сценаріїв.

Сприймай ці випробовування як досвід та надбання, які дає тобі життя.

Вчасно звертайся по допомогу до фахівців: якщо нехтувати сигналами психіки, то ситуація вийде з-під контролю.

Будь готовий вчасно та адекватно реагувати на загрозу, адже обстріли все ще продовжуються. Прорахуй час, який знадобився на добирання до укриття. Можна зробити це разом із дитиною та літніми людьми, з якими проживаєте.

Важливо дбати про свій моральний стан, аби мати сили на порятунок та подальшу боротьбу. Варто жити активно та не відкладати життя на “після війни”. Дієві інструменти для психологічної самодопомоги ми навели в іншому матеріалі.

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