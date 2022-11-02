Перевіряти тривожну валізку та проживати свої емоції: як підтримати свою психіку під час війни

Російська Федерація руйнує не лише нашу інфраструктуру, а й намагаться знищити психіку українців. Масовані ракетні удари, якими увінчався останній день жовтня, вкотре показав — українців неможливо зламати, хоч би як не хотілося.
Разом з тим, всім нам варто слідкувати за своїми емоціями та намагатися вгамувати паніку навіть у критичних ситуаціях.
У своєму Telegram перша леді України Олена Зеленська опублікувала поради МОЗ, як зберегти витримку в умовах масових повітряних тривог та під час інших викликів війни.
Для початку, радить МОЗ — варто прийняти свої емоції та зрозуміти, що страх — це нормально. Адже страх, як і будь-яка інша емоція, має працювати на нас, а не навпаки.
Важливо дбати про свій моральний стан, аби мати сили на порятунок та подальшу боротьбу. Варто жити активно та не відкладати життя на “після війни”. Дієві інструменти для психологічної самодопомоги ми навели в іншому матеріалі.
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