Стресс — это не только что-то психологическое. Как преодолеть панику на гормональном уровне

Паника и стресс — это не только что-то на психологическом уровне, здесь задействованы гормоны. Косметолог Наталья Флюндра поделилась советами от психологов, которые помогут успокоить организм на гормональном уровне.

— В моем окружении много психологов, и мы постоянно на связи. Хочу поделиться с вами советами, которые я получила от них. Мне эти советы очень помогают, — говорит Наталья.

Тревога и паника на гормональном уровне

Когда человек нервничает, то можно сказать, что на его организм осуществляется биохимическая атака. В этот момент сложно собой управлять, потому что сильно повышается уровень гормонов: кортизол (гормон стресса), адреналин, норадреналин и пролактин.

Что делать, чтобы успокоиться на гормональном уровне

Вывести кортизол

Прежде всего, чтобы побороть свой стресс, нужно вывести кортизол из организма. Для этого нужно пить побольше воды и зеленого чая. Употреблять пробиотики и продукты, содержащие дофамин: бананы, темный шоколад, растительные волокна, квашеную капусту и йогурт.

Чтобы не повышать уровень кортизола, следует не употреблять кофеин во второй половине дня.

А также помогает расслабиться запах свежести, поэтому людям часто нравится запах скошенной травы. Так что можно сделать так, чтобы в доме был запах цитрусовых. Или другой запах, который тебе нравится.

Нанести вещество анандамид

Справиться со стрессом поможет анандамид, обладающий психотропным действием. Самый эффективный способ запустить выработку анандамида — бег и приседания. Это должен быть бег на длинные дистанции (от 10 км) или приседания в течение часа с небольшими остановками.

Активировать релаксацию

При стрессе важно научиться управлять своим дыханием. В таком случае можно добиться повышения тонуса блудного нерва и его влияния на сердечную мышцу. Есть разные когнитивные техники дыхания.

Например, медленный вдох в течение пяти секунд, пауза в пять секунд, выдох также в течение пяти секунд. Равномерно можно наращивать длительность каждой фазы. Но продолжительность паузы не должна быть больше десяти секунд.

Часто во время тревоги и стресса люди любят что-нибудь поесть. Ранее мы рассказывали о продуктах, которые помогают в борьбе со стрессом. Спойлер — все полезны для организма.

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