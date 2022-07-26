Стрес — це не тільки щось психологічне. Як приборкати паніку на гормональному рівні

Паніка та стрес — це не тільки щось на психологічному рівні, тут залучені гормони. Тож косметологиня Наталія Флюндра поділилася порадами від психологів, які допоможуть заспокоїти організм на гормональному рівні.

— В моєму оточенні є багато психологів, і ми постійно на зв’язку. Хочу поділитися з вами порадами, які я отримала від них. Мені ці поради дуже допомагають, — говорить Наталія.

Тривога і паніка на гормональному рівні

Коли людина нервує, то можна сказати, що на її організм здійснюється біохімічна атака. В цю мить складно собою керувати, адже сильно підвищується рівень гормонів: кортизол (гормон стресу), адреналін, норадреналін і пролактин.

Що робити, щоб заспокоїтися на гормональному рівні

Вивести кортизол

Насамперед, щоб приборкати свій стрес, треба вивести кортизол з організму. Для цього потрібно пити якомога більше води та зеленого чаю. Вживати пробіотики та продукти, які містять дофамін: банани, темний шоколад, рослинні волокна, квашену капусту та йогурт.

Щоб не підвищувати рівень кортизолу, варто не вживати кофеїн у другій половині дня.

А також допомагає розслабитися запах свіжості, тому людям часто подобається запах скошеної трави. Тож можна зробити так, щоб в оселі був запах цитрусових. Або інший запах, який тобі подобається.

Виробити речовину анандамід

Подолати стрес допоможе анандамід, який має психотропну дію. Найефективніший спосіб запустити вироблення анандаміду — біг та присідання.

Це має бути біг на великі дистанції (від 10 км) або присідання протягом години з невеликими зупинками.

Активувати реакцію релаксації

При стресі важливо навчитися керувати своїм дихання. Завдяки цьому можна досягти підвищення тонусу блудного нерва та його впливу на серцевий м’яз. Існують різні когнітивні техніки дихання.

Наприклад, повільний вдих протягом п’яти секунд, пауза п’ять секунд, видих також протягом п’яти секунд. Поступово можна збільшувати тривалість кожної фази. Але тривалість паузи не має бути більш як десять секунд.

Часто під час тривоги та стресу люди полюбляють попоїсти. Раніше ми розповідали про продукти, які допомагають у боротьбі зі стресом. Спойлер — усі корисні для організму.

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