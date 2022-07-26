Психологія

Стрес — це не тільки щось психологічне. Як приборкати паніку на гормональному рівні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Липня 2022, 08:00
Як подолати стрес на гормональному рівні: прості поради
Фото: Pexels

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