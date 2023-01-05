Ночные воздушные тревоги отнимают все силы? Советы психолога, как помочь себе и ребенку

Своими ночными атаками на Украину враг хочет не только усложнить работу нашим военным, но и морально и физически истощить людей.
Как следствие, украинцы могут чувствовать усталость, сонливость, головную боль, проблемы с ЖКТ, раздражительность или наоборот — апатию или отчужденность. Как овладеть собой и продолжать жить, несмотря ни на что?
Психолог Светлана Ройз рассказала, как помочь себе и ребенку снять напряжение и стресс после ночных воздушных тревог и обстрелов.
Психолог советует уделить особое внимание своему телу:
Если ты не можешь сфокусироваться на работе, отвлекаешься, забываешь о планах и встречах или по несколько раз повторяешь то, что уже сделал(-а), то это тоже нормально. Однако попробуй подробно прописать свои планы на завтра, чтобы держать в фокусе важные дела.
Что касается отношений, то может появиться определенное напряжение. Ведь в такое сложное время нам еще больше нужны родные люди, но в то же время, нам может не хватать сил на поддержание близости и даже бытовое общение. Поэтому в таком случае следует отнестись с пониманием к своим возможностям и ресурсам важных для тебя людей.
Детям сейчас также нужна дополнительная забота. Малыши и подростки могут быть возбужденными, раздражительными, устраивать истерики “на пустом месте”.
Они могут повышать голос, становиться более чувствительными к боли или прикосновениям. Кто-то становится очень болтливым, а кто-то — молчаливым и уставшим. И это нормально в столь ненормальных условиях.
Как взрослые могут помочь своим малышам пережить стресс, связанный с войной и постоянными ночными воздушными тревогами?
После начала полномасштабной войны большинство украинцев не берутся что-либо загадывать на далекое будущее. И это становится настоящей проблемой, особенно для тех, кто привык самостоятельно управлять своей жизнью.
Однако решение всегда есть. Читай, как планировать жизнь во время войны без лишнего стресса.
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