Нічні повітряні тривоги забирають усі сили? Поради психологині, як допомогти собі та дитині 

Своїми нічними атаками на Україну ворог хоче не тільки ускладнити роботу нашим військовим, але й морально та фізично виснажити людей.
Як наслідок — українці можуть відчувати втому, сонливість, головний біль, проблеми з ШКТ, дратівливість або навпаки апатію чи відчуженість. Тож як опанувати себе та продовжувати жити попри все?
Психологиня Світлана Ройз розповіла, як допомогти собі та дитині зняти напруження та стрес після нічних повітряних тривог та обстрілів.
Психологиня радить приділити особливу увагу своєму тілу:
Якщо ти не можеш сфокусуватись на роботі, відволікаєшся, забуваєш про плани та зустрічі або по кілька разів повторюєш те, що вже зробив(-ла), то це теж нормально. Однак спробуй детально прописати свої плани на завтра, щоб тримати у фокусі важливі справи.
Що ж до стосунків, то може з’явитись певна напруга. Адже в такий складний час нам ще більше потрібні рідні люди, але водночас нам може не вистачати сил на підтримання близькості та навіть побутове спілкування. Тож у такому разі варто поставитись з розумінням до своїх можливостей та ресурсів важливих для тебе людей.
Дітям зараз також потрібне додаткове піклування. Малюки та підлітки можуть бути збудженими, дратівливими, мати істерики “на порожньому місці”.
Вони можуть підвищувати голос, ставати чутливішими до болю чи доторків. Хтось стає дуже балакучим, а хтось — мовчазним та втомленим. І це нормально в таких ненормальних умовах.
То як дорослі можуть допомогти своїм малюкам пережити стрес, пов’язаний з війною та постійними нічними повітряними тривогами?
Після початку повномасштабної війни більшість українців не беруться щось загадувати на далеке майбутнє. І це стає справжньою проблемою, особливо для тих, хто звик самостійно керувати своїм життям.
Однак рішення завжди є. Читай, як планувати життя під час війни без зайвого стресу.
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