Нічні повітряні тривоги забирають усі сили? Поради психологині, як допомогти собі та дитині 

Своїми нічними атаками на Україну ворог хоче не тільки ускладнити роботу нашим військовим, але й морально та фізично виснажити людей.

Як наслідок — українці можуть відчувати втому, сонливість, головний біль, проблеми з ШКТ, дратівливість або навпаки апатію чи відчуженість. Тож як опанувати себе та продовжувати жити попри все?

Психологиня Світлана Ройз розповіла, як допомогти собі та дитині зняти напруження та стрес після нічних повітряних тривог та обстрілів.

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Психологиня радить приділити особливу увагу своєму тілу:

більше ходи пішки;

пий воду в достатній кількості;

розминай м’язи;

дозволь собі полежати у вільний час;

розслаблюй тіло — на видиху опускай плечі та розслаб м’язи, зокрема обличчя;

знаходь можливість відпочивати / спати вдень

Якщо ти не можеш сфокусуватись на роботі, відволікаєшся, забуваєш про плани та зустрічі або по кілька разів повторюєш те, що вже зробив(-ла), то це теж нормально. Однак спробуй детально прописати свої плани на завтра, щоб тримати у фокусі важливі справи.

Що ж до стосунків, то може з’явитись певна напруга. Адже в такий складний час нам ще більше потрібні рідні люди, але водночас нам може не вистачати сил на підтримання близькості та навіть побутове спілкування. Тож у такому разі варто поставитись з розумінням до своїх можливостей та ресурсів важливих для тебе людей.

Як допомогти дитині пережити стрес

Дітям зараз також потрібне додаткове піклування. Малюки та підлітки можуть бути збудженими, дратівливими, мати істерики “на порожньому місці”.

Вони можуть підвищувати голос, ставати чутливішими до болю чи доторків. Хтось стає дуже балакучим, а хтось — мовчазним та втомленим. І це нормально в таких ненормальних умовах.

То як дорослі можуть допомогти своїм малюкам пережити стрес, пов’язаний з війною та постійними нічними повітряними тривогами?

Став обмеження на динамічні комп’ютерні ігри та мультфільми для того, щоб не перезбуджувати дітей. Масажуй стопи, давай можливість спертись на тебе спиною, дозволяй стрибати на сідничках або наче на батуті, щоб малюк більше відчував опору. Грай з дитиною в тілесні ігри, щоб відновити відчуття кордонів тіла: обійманці, твістер тощо. Запропонуй малюку пограти на барабанах або зімітувати це, відстукуючи ритм долонями по колінах. Вигадай гру, у якій можна розтягувати м’язи та потягатись, неначе котик. Грай в ігри на виплескування агресії (кеглі, лопання пупирок, розривання паперу і складання колажів) та створення безпечного простору (розмальовки, будування халабуди, приготування їжі тощо). Також гарно підійдуть конструктори та ліплення.

Після початку повномасштабної війни більшість українців не беруться щось загадувати на далеке майбутнє. І це стає справжньою проблемою, особливо для тих, хто звик самостійно керувати своїм життям.

Однак рішення завжди є. Читай, як планувати життя під час війни без зайвого стресу.

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