“Дыхание маткой” и “прокачка энергии”: как и почему работает инфоцыганство

Инфоцыганство пытается продать нам почти все: курсы “успешного успеха”, вебинар по “поднятию денег с нуля”, прокачку “внутренней женщины” и так далее. Те, кто не ведется на эти трюки, насмехаются над людьми, которые покупают такое обучение.

Но психиатр Беата Надь подчеркивает, что не всегда причиной такого поведения является неразумность. Факторов больше, чем нам кажется, а инфоцыгане пользуются безнадежностью, ситуацией в стране, а иногда и просто базовыми принципами психологии.

Как работает инфоцыганство и почему оно до сих пор является успешным — Вікна-новини пересказывают главные тезисы эксперта.

Почему люди “клюют” на инфоцыганство

Иллюзия контроля в непредсказуемом мире

В мире, где царят войны, кризисы и инфляция, хочется найти островок стабильности и точку опоры. Людям неприятно понимать, что жизнь во многих аспектах им не подконтрольна.

— И вот приходит “гуру” с посланием: “Ты сама создаешь реальность силой мысли. Прокачай энергию и деньги потекут”. Это звучит соблазнительно. Это дает ощущение контроля и надежды, пусть и иллюзорной, — утверждает психиатр.

Коллективная психология: “все так делают и мне нужно”

Социальные сети создают эффект “свидетельств”: “ученицы” публикуют сообщения с благодарностью, что после курса им удалось наладить личную жизнь, заработать первый миллион, купить хороший автомобиль и съездить на Мальдивы.

Это создает когнитивное предубеждение: “Если тысячи людей довольны, наверное, это работает. Чего я жду?” А критическое мышление в этот момент отключается, или его нет, — говорит Беата Надь.

Потребность в магии и скорых решениях

Люди всегда искали волшебные пилюли от проблем: сначала в алхимии, потом в талисманах, а ныне в дыхании маткой и других практиках.

— Потому что реальность говорит: чтобы добиться финансового успеха, нужны знания, годы работы, риски, дисциплина, немалые усилия. А некоторые “гуру” говорят: “Просто приди на марафон, сделай дыхательную практику, и деньги польются”.

Эмоциональные уязвимости

Многие покупают такие курсы на фоне потери партнера или работы, выгорания из-за отсутствия успехов или просто отчаяния.

— И здесь идея покупки курса становится не о деньгах, а о надежде на новый старт, — добавляет эксперт.

Отсутствие критического мышления

Немногих людей учили проверять источники, задавать критические вопросы и сомневаться в увиденном. К тому же, люди часто не отличают маркетинг от науки.

На этом и паразитируют гуру, которые научились подавать антинаучные вещи под соусом науки, а мошенничество преподносить как реальные знания.

Социальное давление и культ успеха

Пользователи соцсетей показывают свои “истории успеха”, прокачку “энергии богатства” и другие вещи. Это создает эффект FOMO (fear of missing out): “Все уже прокачались, а я отстаю?”

Перекладывание ответственности

Иногда трудно осознать и принять факт, что свое благополучие и достижения мы создаем сами.

— Покупая курс, человек будто говорит себе: “Теперь это ответственность гуру. Он знает, как сделать меня богатым”.

Это снимает психологическое бремя собственного действия. Человеку легче верить, что кто-то “сотворит магию” за него.

Какими бывают “гуру” по инфоцыганству

Беата Надь указывает, что варианты бывают смешанными. Но “эксперты” делятся на следующие категории:

наивные лидеры-копипасты, которые верят в свои знания, потому что их прокачал кто-то другой. Они честно считают себя “проводниками энергий”;

цинники-мошенники, понимающие, что продают иллюзию.

Психиатр добавляет, что инфоцыганство не феномен только Украины. Это глобальная волна, которая держится на трех столбах:

уязвимость людей;

легкие решения вместо сложной реальности;

красивый маркетинг.

Хотя инфоцыганство чаще всего недейственно, есть много онлайн-курсов, которые могут добавить полезные навыки. Мы рассказывали, как отличить их от инфомошенничества.

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