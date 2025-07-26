Для тебя Психология

“Дыхание маткой” и “прокачка энергии”: как и почему работает инфоцыганство

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 июля 2025, 10:00
“Дыхание маткой” и “прокачка энергии”: как и почему работает инфоцыганство
Фото Unsplash

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