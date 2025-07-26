“Дихання маткою” і “прокачка енергії”: як і чому працює інфоциганство

Фото Unsplash Інфоциганство намагається продати нам майже все: курси “успішного успіху”, вебінар з “підняття грошей з нуля”, прокачування “внутрішньої жінки” і так далі. Ті, хто не ведеться на ці трюки, насміхаються з людей, які купують таке навчання. Та психіатриня Беата Надь підкреслює, що не завжди причиною такої поведінки є некмітливий розум. Факторів більше, ніж нам здається, а інфоцигани користуються безнадією, ситуацією в країні, а іноді й просто базовими принципами психології. Як працює інфоциганство та чому воно досі є успішним — Вікна-новини переповідають головні тези експертки.Чому люди “клюють” на інфоциганство Ілюзія контролю в непередбачуваному світі У світі, де панують війни, кризи та інфляція, хочеться знайти острівець стабільності й точку опори. Людям неприємно розуміти, що життя в багатьох аспектах їм не підконтрольне. — І от приходить “гуру” з посланням: “Ти сама створюєш реальність силою думки. Прокачай енергію і гроші потечуть.” Це звучить спокусливо. Це дає відчуття контролю й надії, хай і ілюзорної, — стверджує психіатриня. Колективна психологія: “всі так роблять і мені треба” Соціальні мережі створюють ефект “свідчень”: “учениці” публікують дописи з вдячністю, що після курсу їм вдалося налагодити особисте життя, заробити перший мільйон, купити гарну автівку і з’їздити на Мальдіви. Це створює когнітивне упередження: “Якщо тисячі людей задоволені, мабуть, це працює. Чого я чекаю?” А критичне мислення у цей момент відключається, або ж його нема, — каже Беата Надь. Unsplash Потреба в магії та швидких рішеннях Люди споконвіку шукали чарівні пігулки від проблем: спершу в алхімії, потім у талісманах, а нині в диханні маткою та інших практиках. — Бо реальність каже: щоб досягти фінансового успіху, треба знання, роки роботи, ризики, дисципліна, чималі зусилля. А деякі “гуру” кажуть: “Просто прийди на марафон, зроби дихальну практику, і гроші поллються”. Емоційні вразливості Багато хто купує такі курси на тлі втрати партнера чи роботи, вигорання через відсутність успіхів або просто відчаю. — І тут ідея покупки курсу стає не про гроші, а про надію на новий старт, — додає експертка. Відсутність критичного мислення Небагатьох людей вчили перевіряти джерела, ставити критичні запитання і сумніватися у побаченому. До того ж люди часто не відрізняють маркетинг від науки. На цьому і паразитують “гуру”, які навчилися подавати антинаукові речі під соусом науки, а шахрайство подавати як реальні знання. Соціальний тиск і культ успіху Дописувачі соцмереж показують свої “історії успіху”, прокачування “енергії багатства” та інші речі. Це створює ефект FOMO (fear of missing out): “Всі вже прокачалися, а я відстаю?” Unsplash Перекладання відповідальності Іноді важко усвідомити й прийняти факт, що свій добробут і досягнення ми створюємо самі. — Купуючи курс, людина ніби каже собі: “Тепер це відповідальність гуру. Вона знає, як зробити мене багатою”. Це знімає психологічний тягар власної дії. Людині легше вірити, що хтось “створить магію” за неї. Читати на тему Гороскопи, таро, екстрасенси — скільки українців шукають розради у зірках Чому українці почали вірити у гороскопи? Якими бувають “гуру” з інфоциганства Беата Надь вказує, що варіанти бувають змішаними. Але “експерти” діляться на такі категорії: наївні лідери-копіпасти, які вірять у свої знання, бо їх “прокачав” хтось інший. Вони чесно вважають себе “провідниками енергій”; циніки-шахраї, які розуміють, що продають ілюзію. Unsplash Психіатриня додає, що інфоциганство не є феноменом лише України. Це глобальна хвиля, яка тримається на трьох стовпах: вразливість людей; легкі рішення замість складної реальності; красивий маркетинг. Хоч інфоциганство найчастіше недієве, є багато онлайн-курсів, що можуть додати корисних навичок. Ми розповідали, як відрізнити їх від інфошахрайства. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Саморозвиток Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter