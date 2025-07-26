Для тебе Психологія

“Дихання маткою” і “прокачка енергії”: як і чому працює інфоциганство

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Липня 2025, 10:00
“Дихання маткою” і “прокачка енергії”: як і чому працює інфоциганство
Фото Unsplash

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