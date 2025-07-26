“Дихання маткою” і “прокачка енергії”: як і чому працює інфоциганство

Інфоциганство намагається продати нам майже все: курси “успішного успіху”, вебінар з “підняття грошей з нуля”, прокачування “внутрішньої жінки” і так далі. Ті, хто не ведеться на ці трюки, насміхаються з людей, які купують таке навчання.

Та психіатриня Беата Надь підкреслює, що не завжди причиною такої поведінки є некмітливий розум. Факторів більше, ніж нам здається, а інфоцигани користуються безнадією, ситуацією в країні, а іноді й просто базовими принципами психології.

Як працює інфоциганство та чому воно досі є успішним — Вікна-новини переповідають головні тези експертки.

Чому люди “клюють” на інфоциганство

Ілюзія контролю в непередбачуваному світі

У світі, де панують війни, кризи та інфляція, хочеться знайти острівець стабільності й точку опори. Людям неприємно розуміти, що життя в багатьох аспектах їм не підконтрольне.

— І от приходить “гуру” з посланням: “Ти сама створюєш реальність силою думки. Прокачай енергію і гроші потечуть.” Це звучить спокусливо. Це дає відчуття контролю й надії, хай і ілюзорної, — стверджує психіатриня.

Колективна психологія: “всі так роблять і мені треба”

Соціальні мережі створюють ефект “свідчень”: “учениці” публікують дописи з вдячністю, що після курсу їм вдалося налагодити особисте життя, заробити перший мільйон, купити гарну автівку і з’їздити на Мальдіви.

Це створює когнітивне упередження: “Якщо тисячі людей задоволені, мабуть, це працює. Чого я чекаю?” А критичне мислення у цей момент відключається, або ж його нема, — каже Беата Надь.

Потреба в магії та швидких рішеннях

Люди споконвіку шукали чарівні пігулки від проблем: спершу в алхімії, потім у талісманах, а нині в диханні маткою та інших практиках.

— Бо реальність каже: щоб досягти фінансового успіху, треба знання, роки роботи, ризики, дисципліна, чималі зусилля. А деякі “гуру” кажуть: “Просто прийди на марафон, зроби дихальну практику, і гроші поллються”.

Емоційні вразливості

Багато хто купує такі курси на тлі втрати партнера чи роботи, вигорання через відсутність успіхів або просто відчаю.

— І тут ідея покупки курсу стає не про гроші, а про надію на новий старт, — додає експертка.

Відсутність критичного мислення

Небагатьох людей вчили перевіряти джерела, ставити критичні запитання і сумніватися у побаченому. До того ж люди часто не відрізняють маркетинг від науки.

На цьому і паразитують “гуру”, які навчилися подавати антинаукові речі під соусом науки, а шахрайство подавати як реальні знання.

Соціальний тиск і культ успіху

Дописувачі соцмереж показують свої “історії успіху”, прокачування “енергії багатства” та інші речі. Це створює ефект FOMO (fear of missing out): “Всі вже прокачалися, а я відстаю?”

Перекладання відповідальності

Іноді важко усвідомити й прийняти факт, що свій добробут і досягнення ми створюємо самі.

— Купуючи курс, людина ніби каже собі: “Тепер це відповідальність гуру. Вона знає, як зробити мене багатою”.

Це знімає психологічний тягар власної дії. Людині легше вірити, що хтось “створить магію” за неї.

Якими бувають “гуру” з інфоциганства

Беата Надь вказує, що варіанти бувають змішаними. Але “експерти” діляться на такі категорії:

наївні лідери-копіпасти, які вірять у свої знання, бо їх “прокачав” хтось інший. Вони чесно вважають себе “провідниками енергій”;

циніки-шахраї, які розуміють, що продають ілюзію.

Психіатриня додає, що інфоциганство не є феноменом лише України. Це глобальна хвиля, яка тримається на трьох стовпах:

вразливість людей;

легкі рішення замість складної реальності;

красивий маркетинг.

Хоч інфоциганство найчастіше недієве, є багато онлайн-курсів, що можуть додати корисних навичок. Ми розповідали, як відрізнити їх від інфошахрайства.

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