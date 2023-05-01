Аргументы и конкретика: как убедить родных уехать из опасности — советует психолог

Линия фронта на украинской земле простирается на 1,5 тыс. км. Каждый день прифронтовые населенные пункты рискуют оказаться под обстрелами, но, несмотря на опасность, некоторые люди не хотят уезжать. Читай в нашем материале, как убедить родных эвакуироваться — советы психолога.

Как убедить родных эвакуироваться — советы психолога

Советами психолога поделилась программа Утро в Большом Городе. Каждый день в населенных пунктах, которые страдают от обстрелов российских оккупантов, остаются люди. Что делать, если эти люди твои родные, которые отказываются эвакуироваться? Читай подробно советы психолога.

Как убедить человека выехать из зоны боевых действий или принять его позицию, объяснила психолог Юлия Зорий. Психологи советуют убеждать родных эвакуироваться, ведь именно так тебе будет спокойнее.

Однако стоит помнить, твоя ответственность — уговаривать родных выехать в безопасное место. Ответственность родных — самостоятельно принимать решения.

Все, что от нас зависит, донести родным, почему это важно. Выслушать аргументы, что они говорят, предложить им варианты, — говорит психолог Юлия Зорий.

Начинать эксперты советуют с конкретики. Следует назвать место, где будут находиться родные, период времени, какие будут условия, дать максимальное количество информации о месте, куда нужно выехать.

Если рациональные объяснения не действуют, психологи дают разрешение на “запретные” методы. Можно аргументировать своим спокойствием.

Как принять отказ от эвакуации

Понять, что ты не можешь принимать решения за родных. Пойми, что ты делаешь все, что зависит от тебя, а они — как считают нужным.

Тебе нужно понимать, что они взрослые люди, которые принимают решения. Если родные отказываются, тебе нужно сказать себе, что не можешь сделать больше, — советует психолог.

Осознай, что ты не можешь настолько решать жизни других людей, даже несмотря на опасность. Но сдаваться не нужно. Придумай запасной план на случай, если линия фронта сдвинется ближе к родным. План действий даст ощущение контроля ситуации, тебе станет легче.

Разработанный ранее алгоритм поможет решить быстрее много вопросов, если они возникнут. Продумать стоит следующее:

Маршруты, люди, которые смогут помочь, продукты, лекарства, — говорит психолог Юлия Зорий.

Чувство вины

Реальность такова, что случиться худшее может даже в далеких от фронта городах. Если такое случилось, не добивай себя чувством вины. Что делать с чувством вины — мы рассказывали раньше.

Как бы больно тебе ни было, пойти на такой риск было осознанным решением родных. Психолог говорит, что твоей вины в этом нет, это было решение других людей. Они осознавали всю опасность.

Отказ родных от эвакуации — болезненная тема для многих украинцев. Все, что от нас зависит, продолжать уговаривать и уважать решения близких. То, что они остаются, не твоя вина, а их желание.

Раньше мы рассказывали, как реагирует наша психика на массовые трагедии.

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