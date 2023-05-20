Ответить или проигнорировать? Как комментарии в соцсетях влияют на нас и можно ли уменьшить негатив

Наша жизнь постоянно диджитализируется. А это однозначно влечет и общение на других уровнях — в социальных сетях, мессенджерах.

С одной стороны это удобно, но с другой, общение онлайн стирает границы толерантности и нравственности, делает наказание за грубые высказывания прозрачными, незаметными.

Всем нам знакомы баталии в комментариях соцсетей. Нередко — это тонны негатива, необоснованного. Часто — травматичного для чувствительных людей.

К сожалению, соцсети превратились в площадки для травли других. Этому есть несколько причин, но главное — определить, как уменьшить негативное влияние комментариев на психическое состояние.

Почему в социальных сетях много травли?

Есть несколько факторов, способствующих тому, что люди идут выплескивать негативные эмоции в интернете. Разберем несколько из них.

Эффект толпы

Когда один человек пишет что-то негативное в комментариях, его единомышленники чувствуют поддержку, становятся частью определенной группы людей и получают “индульгенцию” выражаться в таком же ключе.

Анонимность и отсутствие большинства ограничений

Возможность комментировать сообщения анонимно или под вымышленным именем дает свободу избавления от ответственности за свои слова.

Такая безответственность искажает социальные нормы, которые большинство из нас соблюдает в реальной жизни. Кто угодно с клавиатурой может написать что угодно без последствий для собственной репутации или без дальнейшего наказания.

Склонность к дегуманизации

Мы уже говорили об этом: в жизни нам гораздо труднее выразиться негативно, ведь мы можем видеть эмоции человека. Так что подбираем слова более тщательно.

В интернете складывается ошибочное впечатление, что мы комментируем в пустоту. Поэтому причин сдерживать агрессию становится меньше.

Отсутствие обратной связи в реальном времени

Комментарии в интернете позволяют нам играть монолог. Спич, который в реальной жизни могут остановить другие, в Интернете прервать некому. Комментатор может полностью игнорировать реплики других участников дискуссии и продолжать комментировать все, что заблагорассудится.

Длительное “увлечение” интернет-баталиями может оказывать большое влияние на наше самочувствие: усиливать тревожность, снижать самооценку, способность к концентрации и даже демотивировать.

Как уменьшить негативное влияние комментариев на психику

Удели время хобби. Лучше всего справиться с мыслями помогают механические задачи: вязание крючком, рисование, сборка пазлов, уход за цветами или фитнес.

Если такая информация все же попадается на глаза, обрати внимание на источники. Избегай платформ, позволяющих анонимность. Конечно, наличие имени не гарантирует экологическую среду, но это тоже дополнительный фильтр.

Если это твой знакомый/(-ая), можно поговорить о своих ощущениях и объяснить позицию. В конце концов всегда можно прекратить общение.

Всегда можно написать положительный комментарий, вместо простого “лайка” публикации или другого комментария.

Не забывай, что социальные сети были созданы для того, чтобы поддерживать связь с находящимися далеко. Используй эту возможность.

Ограничь свое “экранное время”. Это не только освободит несколько часов, но и однозначно сохранит твое эмоциональное состояние.

Часто негатив в комментариях можно еще и объяснить недовольством уровнем жизни человека. Если ты чувствуешь подавленность и раздражение — читай в нашем материале, как избавиться от негативных мыслей.

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