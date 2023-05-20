Ответить или проигнорировать? Как комментарии в соцсетях влияют на нас и можно ли уменьшить негатив

Наша жизнь постоянно диджитализируется. А это однозначно влечет и общение на других уровнях — в социальных сетях, мессенджерах.
С одной стороны это удобно, но с другой, общение онлайн стирает границы толерантности и нравственности, делает наказание за грубые высказывания прозрачными, незаметными.
Всем нам знакомы баталии в комментариях соцсетей. Нередко — это тонны негатива, необоснованного. Часто — травматичного для чувствительных людей.
К сожалению, соцсети превратились в площадки для травли других. Этому есть несколько причин, но главное — определить, как уменьшить негативное влияние комментариев на психическое состояние.
Есть несколько факторов, способствующих тому, что люди идут выплескивать негативные эмоции в интернете. Разберем несколько из них.
Когда один человек пишет что-то негативное в комментариях, его единомышленники чувствуют поддержку, становятся частью определенной группы людей и получают “индульгенцию” выражаться в таком же ключе.
Возможность комментировать сообщения анонимно или под вымышленным именем дает свободу избавления от ответственности за свои слова.
Такая безответственность искажает социальные нормы, которые большинство из нас соблюдает в реальной жизни. Кто угодно с клавиатурой может написать что угодно без последствий для собственной репутации или без дальнейшего наказания.
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Мы уже говорили об этом: в жизни нам гораздо труднее выразиться негативно, ведь мы можем видеть эмоции человека. Так что подбираем слова более тщательно.
В интернете складывается ошибочное впечатление, что мы комментируем в пустоту. Поэтому причин сдерживать агрессию становится меньше.
Комментарии в интернете позволяют нам играть монолог. Спич, который в реальной жизни могут остановить другие, в Интернете прервать некому. Комментатор может полностью игнорировать реплики других участников дискуссии и продолжать комментировать все, что заблагорассудится.
Длительное “увлечение” интернет-баталиями может оказывать большое влияние на наше самочувствие: усиливать тревожность, снижать самооценку, способность к концентрации и даже демотивировать.
Если это твой знакомый/(-ая), можно поговорить о своих ощущениях и объяснить позицию. В конце концов всегда можно прекратить общение.
Если это твой знакомый/(-ая), можно поговорить о своих ощущениях и объяснить позицию. В конце концов всегда можно прекратить общение.
Часто негатив в комментариях можно еще и объяснить недовольством уровнем жизни человека. Если ты чувствуешь подавленность и раздражение — читай в нашем материале, как избавиться от негативных мыслей.
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