Відповісти чи проігнорувати? Як коментарі у соцмережах впливають на нас і чи можливо зменшити негатив

Наше життя невпинно диджиталізується. А це однозначно тягне за собою й спілкування на інших рівнях — у соціальних мережах, месенджерах. З одного боку, це зручно, та з іншого, спілкування онлайн стирає межі толерантності та етичності, робить покарання за грубі висловлювання прозорими, непомітними.

Всім нам знайомі баталії в коментарях соцмереж. Нерідко — це тони негативу, необґрунтованого. Часто — травматичного для чутливих людей.

На жаль, соцмережі перетворилися на майданчики для цькування інших. На це є кілька причин, але головне визначити, як зменшити негативний вплив коментарів на психічний стан.

Чому в соціальних мережах багато цькування?

Є кілька чинників, які сприяють тому, що люди йдуть виплескувати негативні емоції в інтернеті. Розберемо кілька з них.

Ефект натовпу

Коли одна людина пише щось негативне у коментарях, її однодумці відчувають підтримку, стають частиною певної групи людей і ніби отримують “індульгенцію” висловлюватися в такому ж ключі.

Анонімність і відсутність більшості обмежень

Можливість коментувати дописи анонімно чи під вигаданим іменем дає “свободу” позбавлення від відповідальності за свої слова.

Така безвідповідальність спотворює соціальні норми, яких більшість із нас дотримується у реальному житті. Будь-хто з клавіатурою може написати що завгодно без жодних наслідків для власної репутації чи без подальшого покарання.

Схильність до дегуманізації

Ми вже говорили про це: у житті нам набагато важче висловитися негативно, адже ми можемо бачити емоції людини. Тож добираємо слова ретельніше.

В інтернеті ж є хибне враження, що ми коментуємо в порожнечу. Тож причин стримувати агресію меншає.

Відсутність зворотного зв’язку в реальному часі

Коментарі в інтернеті дають нам змогу грати монолог. Спіч, який у реальному житті можуть зупинити інші, в інтернеті перервати нікому. Тож коментатор може повністю ігнорувати репліки інших учасників дискусії та продовжувати коментувати все, що заманеться.

Тривале “захоплення” інтернет-баталіями може неабияк впливати на наше самопочуття: підсилювати тривожність, знижувати самооцінку, здатність до концентрації та навіть демотивувати.

Як зменшити негативний вплив коментарів на психіку

Приділи час хобі. Найкраще впоратися з думками допомагають механічні завдання: в’язання гачком, малювання, складання пазлів, догляд за квітами чи й фітнес.

Якщо така інформація все ж потрапляє на очі, тоді зверни увагу на джерела. Уникай платформ, які дозволяють анонімність. Звісно, наявність імені не гарантує екологічне середовище, але це також додатковий фільтр.

Якщо це твій знайомий/(-а), можна поговорити про свої відчуття та пояснити позицію. Зрештою, завжди можна припинити спілкування.

Завжди можна написати позитивний коментар, замість просто “лайку” публікації чи іншого коментаря.

Не забувай, що соціальні мережі були створені для того, аби підтримувати зв’язок з тими, хто знаходиться далеко. Використовуй цю можливість.

Обмеж свій “екранний час”. Це не лише звільнить кілька годин, а й однозначно збереже твій емоційний стан.

Часто негатив у коментарях можна ще й пояснити незадоволенням рівнем життя людини. Якщо ти відчуваєш пригніченість та роздратування — читай у нашому матеріалі, як позбутися негативних думок.

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