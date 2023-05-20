Відповісти чи проігнорувати? Як коментарі у соцмережах впливають на нас і чи можливо зменшити негатив

Наше життя невпинно диджиталізується. А це однозначно тягне за собою й спілкування на інших рівнях — у соціальних мережах, месенджерах. З одного боку, це зручно, та з іншого, спілкування онлайн стирає межі толерантності та етичності, робить покарання за грубі висловлювання прозорими, непомітними.
Всім нам знайомі баталії в коментарях соцмереж. Нерідко — це тони негативу, необґрунтованого. Часто — травматичного для чутливих людей.
На жаль, соцмережі перетворилися на майданчики для цькування інших. На це є кілька причин, але головне визначити, як зменшити негативний вплив коментарів на психічний стан.
Є кілька чинників, які сприяють тому, що люди йдуть виплескувати негативні емоції в інтернеті. Розберемо кілька з них.
Коли одна людина пише щось негативне у коментарях, її однодумці відчувають підтримку, стають частиною певної групи людей і ніби отримують “індульгенцію” висловлюватися в такому ж ключі.
Можливість коментувати дописи анонімно чи під вигаданим іменем дає “свободу” позбавлення від відповідальності за свої слова.
Така безвідповідальність спотворює соціальні норми, яких більшість із нас дотримується у реальному житті. Будь-хто з клавіатурою може написати що завгодно без жодних наслідків для власної репутації чи без подальшого покарання.
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Ми вже говорили про це: у житті нам набагато важче висловитися негативно, адже ми можемо бачити емоції людини. Тож добираємо слова ретельніше.
В інтернеті ж є хибне враження, що ми коментуємо в порожнечу. Тож причин стримувати агресію меншає.
Коментарі в інтернеті дають нам змогу грати монолог. Спіч, який у реальному житті можуть зупинити інші, в інтернеті перервати нікому. Тож коментатор може повністю ігнорувати репліки інших учасників дискусії та продовжувати коментувати все, що заманеться.
Тривале “захоплення” інтернет-баталіями може неабияк впливати на наше самопочуття: підсилювати тривожність, знижувати самооцінку, здатність до концентрації та навіть демотивувати.
Якщо це твій знайомий/(-а), можна поговорити про свої відчуття та пояснити позицію. Зрештою, завжди можна припинити спілкування.
Якщо це твій знайомий/(-а), можна поговорити про свої відчуття та пояснити позицію. Зрештою, завжди можна припинити спілкування.
Часто негатив у коментарях можна ще й пояснити незадоволенням рівнем життя людини. Якщо ти відчуваєш пригніченість та роздратування — читай у нашому матеріалі, як позбутися негативних думок.
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