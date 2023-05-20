Психологія

Відповісти чи проігнорувати? Як коментарі у соцмережах впливають на нас і чи можливо зменшити негатив

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Травня 2023, 15:00
Як зменшити вплив негативних коментарів
Фото: Unsplash

Більше новин
Чому важко спинитися після першої операції
“Занадто” красиво. Чому ми не можемо спинитися після першого втручання в тіло та чим це небезпечно — розбір з психологинями
емоційна самотність
Я не заслуговую на любов? Як наша емоційна самотність пов’язана зі стосунками з батьками
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав! Що відомо про передачу винищувачів Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чому важко спинитися після першої операції
“Занадто” красиво. Чому ми не можемо спинитися після першого втручання в тіло та чим це небезпечно — розбір з психологинями
емоційна самотність
Я не заслуговую на любов? Як наша емоційна самотність пов’язана зі стосунками з батьками
Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження
Апетиту немає зовсім! Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження
Що необхідно знати чоловіку
Готуватися потрібно обом! Що необхідно знати чоловіку в період планування вагітності дружини — поради гінекологині

Відео
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні

F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав! Що відомо про передачу винищувачів Україні
0:03:36
Волонтери передали іграшки
З Америки — на Херсонщину! Волонтери надіслали українським дітям купу іграшок
0:04:26
Виставка Івана Марчука
У Відні відкрили виставку Івана Марчука, і світ побачив Україну його очима
Карта бойових дій в Україні
У пошуках Patriot — окупанти знову застосовують БПЛА: карта бойових дій в Україні 20 травня в режимі онлайн
0:03:16
Прикордонник Тарас Татарін розповів про російський полон
У нас тут пекло, моліться! Прикордонник розповів про дев’ять місяців у російському полоні
0:02:46
Пляжний сезон
Чорне море вабить попри загрози: чи буде в Одесі пляжний сезон та які небезпеки це може принести
0:03:22
ООН
Прямо у вічі та без натяків! Як росіян поставили на місце у Раді безпеки ООН
0:04:11
Боєць запорізької ТрО на псевдо Дід збив Shahed з автомата Калашникова
“Зловив”, коли наближався до мене! Як боєць запорізької ТрО збив ворожий Shahed з автомата Калашникова
0:05:24
Як курортна Миколаївщина стала форпостом півдня України
Як курортна Миколаївщина стала форпостом Півдня України — хроніка подій
0:07:14
Секрети якісного масажу тіла: розповідає масажист
Синці — це норма? Секрети якісного масажу від мануального терапевта
Більше відео
Що необхідно знати чоловіку
Читати далі
Готуватися потрібно обом! Що необхідно знати чоловіку в період планування вагітності дружини — поради гінекологині
Як налагодити життя після психологічної травми
Читати далі
Не просто відновитись, а й покращити життя — що таке посттравматичне зростання та як його досягти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь