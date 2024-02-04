“У тебя красивые ножки и не только” — что такое кэтколлинг и как бороться с неуместными “комплиментами” на улицах

Много женщин слышали неуместные “комплименты” на улице от незнакомых мужчин. Кто-то кричит вслед, какие у женщины красивые формы, кто-то подсвистывает, когда мимо проходит женщина, кто-то говорит бестолковые шутки.

Такая форма уличных домогательств называется кэтколлингом (от англ. catcalling). Это явление, когда незнакомец выкрикивает что-то нежелательное и унизительное касательно кого-либо в публичных местах. В основном комментарии имеют сексуальный подтекст и концентрируются на теле пострадавших. Истории пострадавших девушек и больше о кэтколлинге рассказали в Wonderzine.

Почему мужчины используют кэтколлинг

В одном из исследований указывается, что мужчины считают фразы кэтколлинга комплиментами и используют как способ флирта. Большинство мужчин, когда-то прибегавших к кэтколлингу, демонстрируют более высокие уровни враждебного сексизма, традиционной маскулинности, ориентации на социальное доминирование и терпимости к сексуальным домогательством.

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Профессор социологии Северо-Восточного университета в Бостоне Катрин Зиппель рассказала для BBC, что кэтколлинг — это демонстрация маскулинности.

— Часто дело не в женщинах, а в том, что мужчины совершают мужские поступки друг перед другом и устанавливают между собой социальную иерархию. Что на самом деле происходит, это установление динамики среди мужчин, — объяснила она.

Что испытывают жертвы кэтколлинга

Исследование показывает, что столь неоднозначные комментарии на улице не воспринимаются как безопасные. Кэтколлинг не считают лестью или комплиментами.

— Когда незнакомый взрослый мужчина делает комментарий по поводу моего тела, то это не придает уверенности, а только чувство, что на меня смотрят, как на кусок мяса или способ развлечься, — говорит одна из жертв кэтколлинга Настя.

Есть три типа эмоциональных ответов сразу после кэтколлинга: злость, стыд и страх. Злость появляется потому, что комментарии касательно тела женщины нежелательны и ограничивают ее свободу передвижения, особенно когда мужчина может начать преследовать женщину. Стыд возникает, потому что выкрикивания привлекают внимание к женщине и уничтожают образ уважаемого человека, особенно если рядом с ними идут их друзья, коллеги или партнеры.

Страх появляется, потому что женщина боится, что будет дальше, возможно, обидчик перейдет от вербального к физическому насилию.

Как бороться с кэтколлингом

Ты можешь помочь женщине, которая испытала кэтколлинг на улице. Можно сказать обидчику, что его действия недопустимы, что это домогательство. Но это лучше делать, когда на улице много людей и ты чувствуешь себя в безопасности. Можно отвлечь обидчика от жертвы, спросить который час или сделать вид, что перепутал(-а) его с кем-то. Можно обратиться к работникам заведения, если такое происходит не на улице, или к работникам полиции, если они рядом.

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