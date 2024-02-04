“У тебе гарні ніжки і не тільки” — що таке кетколінг та як боротися з недоречними “компліментами” на вулицях

Багато жінок чули недоречні “компліменти” на вулиці від незнайомих чоловіків. Хтось кричить услід, які у жінки гарні форми, хтось підсвистує, коли повз проходить жінка, хтось говорить недолугі жарти.

Така форма вуличних домагань називається кетколінг (від англ. catcalling). Це явище, коли незнайомець робить небажані та принизливі вигуки щодо когось у публічних місцях. Переважно коментарі мають сексуальний підтекст і концентруються на тілі постраждалих. Історії дівчат, що постраждали та більше про кетколінг, розповіли у Wonderzine.

Чому чоловіки використовують кетколінг

В одному з досліджень вказується, що чоловіки вважають фрази кетколінгу компліментами та використовують як спосіб флірту. Більшість чоловіків, які колись вдавалися до кетколінгу, демонструють вищі рівні ворожого сексизму, традиційної маскулінності, орієнтації на соціальне домінування та терпимості до сексуальних домагань.

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Професорка соціології Північно-Східного університету в Бостоні Катрін Зіппель розповіла для BBC, що кетколінг — це демонстрація маскулінності.

— Часто річ не в жінках, а в тому, що чоловіки роблять чоловічі вчинки один перед одним і встановлюють між собою соціальну ієрархію. Що насправді відбувається, то це встановлення динаміки серед чоловіків, — пояснила вона.

Що відчувають жертви кетколінгу

Дослідження показує, що такі неоднозначні коментарі на вулиці не сприймаються як безпечні. Кетколінг не вважають лестощами або компліментами.

— Коли незнайомий дорослий чоловік робить коментар щодо мого тіла, то це не додає впевненості, а тільки почуття, що на мене дивляться, як на шмат м’яса або спосіб розважитися, — говорить одна з жертв кетколінгу Настя.

Є три типи емоційних відповідей одразу після кетколінгу: злість, сором і страх. Злість з’являється тому, що коментарі щодо тіла жінки небажані й обмежують її свободу пересування, особливо коли чоловік може почати переслідувати жінку. Сором виникає, бо вигуки привертають увагу до жінки та знищують образ людини, яку поважають, особливо якщо поруч із ними йдуть їхні друзі, колеги або партнери.

Страх з’являється, бо жінка боїться, що буде далі: можливо, кривдник перейде від вербального до фізичного насилля.

Як боротися з кетколінгом

Ти можеш допомогти жінці, яка зазнала кетколінгу на вулиці. Можна сказати кривднику, що його дії неприпустимі, що це домагання. Але це краще робити, коли на вулиці багато людей і ти почуваєшся в безпеці. Можна відволікти кривдника від жертви, запитати, котра година чи вдати, що переплутав(-ла) його з кимось. Можна звернутися до працівників закладу, якщо таке відбувається не на вулиці, або до працівників поліції, якщо вони є поруч.

Багато людей можуть страждати від насилля, яке чинять люди поруч. Раніше ми розповідали, куди звертатися, якщо страждаєш від домашнього насилля.

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