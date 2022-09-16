Квалификационная подготовка для психологов: что предлагает проект Regeneration

Женщина в военных реалиях — что может звучать столь же проникновенно? Современная война между Россией и Украиной причинила много боли всем украинцам, и особенно женщинам.

Не стоит напоминать, через что прошла каждая женщина, оказавшись под оккупацией россиян. Что чувствовала каждая мама, когда ее дети находились в опасности военных действий. И что приходится чувствовать всем женщинам сейчас, пережив самые страшные моменты жизни из-за войны.

В таких реалиях первую помощь оказывают психологи, и специалистов этой сферы в Украине сейчас готовят именно к послевоенным реалиям.

Где получить подготовку психологов в военное время

В рамках проекта Regeneration Фонд Елены Пинчук сотрудничает с ведущими специалистами по психологии со всего мира. Для бесплатной подготовки украинских психологов, которые помогут женщинам, пострадавшим от войны, будут привлечены специалисты из девяти стран.

Данный проект подготовки кадров Фонд начинает совместно с общественной организацией Институт процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.

Цель инициативы понятна: подготовленные психологи окажут помощь тем, кто имеет наибольший потенциал для восстановления психического здоровья уже сейчас и в послевоенное время.

— После начала полномасштабной войны психологическая поддержка необходима каждой украинской женщине, которая приняла тяжелое решение, осталась или уехала, которая стала свидетелем ужасных событий, но не знает, как справиться с пережитым опытом, — делится Елена Пинчук.

Наша задача — восстановить ресурс женщин, потому что в будущем это поможет Украине в ее отстройке.

Кто будет проводить подготовку психологов

Подготовку украинских психологов будут курировать ведущие психологи разных направлений со всего мира. Главным ментором проекта является Алан Ридчардсон — австралийский психолог PhD. Алан является бывшим президентом IAPOP и имеет более 40 лет практики психологических консультаций.

Он отметил, что украинский опыт будет первым в мировой практике, когда психологическую работу с последствиями травмы начинают во время острой фазы военных действий, а не после их завершения.

В Украине благодаря современному подходу и развитию технологий сейчас практикуется уникальный формат, уже работающий непосредственно во время войны.

Украинскую команду будет представлять ментор Оксана Королович — психолог PhD, также психотерапевт в системном подходе и супервизор с 25-летним опытом.

В первом этапе примут участие 20 терапевтов и 600 участниц проекта — женщины, которым помогут трансформировать последствия травм, полученных в результате войны. Продолжительность этой программы составит десять недель.

Принять участие также могут те, кто стал непрямым свидетелем тяжелых событий, подростки и волонтеры после выгорания.

Помощь пострадавшим от войны сейчас оказывают как мировые, так и украинские организации и благотворительные фонды. Один из них — благотворительная инициатива Дети Героев, которая помогает осиротевшим из-за войны детям Украины.

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