Кваліфікаційна підготовка для психологів: що пропонує проект Regeneration

Жінка у воєнних реаліях — що може звучати так само проникливо? Сучасна війна між Росією та Україною завдала багато болю всім українцям, а надто жінкам.

Не варто нагадувати, через що пройшла кожна жінка, яка опинялася під окупацією росіян. Що відчувала кожна мати, коли її діти були в небезпеці воєнних дій. І що доводиться відчувати всьому жіноцтву зараз, переживши найстрашніші моменти життя через війну.

У таких реаліях першу допомогу надають психологи, і фахівців цієї сфери в Україні зараз готують саме до повоєнних реалій.

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Де отримати підготовку психологів у воєнний час

У рамках проекту Regeneration Фонд Олени Пінчук співпрацює з провідними фахівцями психології з усього світу. Для безкоштовної підготовки українських психологів, які допоможуть постраждалим від війни жінкам, залучать спеціалістів із дев’ятьох країн.

Такий проект з підготовки кадрів Фонд розпочинає спільно з громадською організацією Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Ціль такої ініціативи зрозуміла: підготовлені психологи нададуть допомогу тим, хто має найбільший потенціал для відновлення психічного здоров’я уже зараз та у повоєнний час.

— Після початку повномасштабної війни психологічна підтримка необхідна кожній українській жінці, яка ухвалила важке рішення, яка залишилась чи виїхала, яка стала свідком жахливих подій, але не знає як впоратися з пережитим досвідом, — ділиться Олена Пінчук.

Наше завдання — відновити ресурс жінок, бо в майбутньому це допоможе Україні в її відбудові.

Хто проводитиме підготовку психологів

Підготовку українських психологів куруватимуть провідні психологи різних напрямів з усього світу. Головним ментором проекту є Алан Рідчардсон — австралійський психолог PhD. Алан є колишнім президентом IAPOP й має понад 40 років практики психологічних консультацій.

Він зазначив, що український досвід буде першим у світовій практиці, коли психологічну роботу з наслідками травми починають під час гострої фази військових дій, а не після їхнього завершення.

В Україні завдяки сучасному підходу та розвитку технологій зараз практикується унікальний формат, який вже працює безпосередньо під час війни.

Українську команду представлятиме менторка Оксана Королович — психологиня PhD, також психотерапевтка у системному підході та супервізорка, що має 25-річний досвід.

У першому етапі візьмуть участь 20 терапевтів і 600 учасниць проекту — жінки, яким допоможуть трансформувати наслідки травм, отриманих через війну. Програма триватиме десять тижнів.

Взяти участь також можуть ті, хто стали опосередкованими свідками важких подій, підлітки та волонтери у вигоранні.

Допомогу постраждалим від війни зараз надають як світові, так і українські організації та благодійні фонди. Один з них — благодійна ініціатива Діти Героїв, яка допомагає осиротілим через війну дітлахам України.

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