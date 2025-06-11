Как война влияет на женщин: в Украине впервые исследуют эффективность психологической поддержки

Часто о психологической помощи украинские женщины вспоминают уже тогда, когда сил терпеть больше нет. Когда состояние истощения становится определенной нормой. Но это совсем не нормально.

И помощь может быть эффективной и до того, как ситуация станет критической. Именно с таким подходом Фонд Елены Пинчук и украинская платформа Healthy Mind объединили усилия.

Их общая цель — поддержать женщин, которые живут в постоянном стрессе из-за войны, и понять, что именно помогает им восстанавливаться.

Объединить усилия ради ментального здоровья женщин

Это первое в Украине исследование, которое должно показать, действительно ли работает психологическая поддержка в условиях войны. Оно проводится в рамках программы Regeneration, которую Фонд Елены Пинчук создал еще в 2022 году для женщин, переживающих войну.

Теперь к программе присоединилась команда Healthy Mind — украинской онлайн-платформы, специализирующейся на диагностике ментального состояния. Именно благодаря этому партнерству стало возможным провести масштабное исследование, чтобы дать четкий ответ: о том, что действительно помогает, а что нет. Какие методики стоит масштабировать, а какие — усовершенствовать.

Основательница Фонда Елена Пинчук говорит:

Впервые такая поддержка предоставляется не после пережитого, а в реальном времени, чтобы предотвратить длительные последствия стресса, вызванного войной. Это принципиально новый подход в сфере ментального здоровья.

В итоге планируется создать модель поддержки, которую можно будет интегрировать в национальные или международные программы — не только в Украине, но и в странах, которые проходят через подобные кризисы или вооруженные конфликты.

Как работает исследование

Все участницы программы Regeneration проходят диагностику несколько раз: в начале курса, через семь недель, после завершения программы и через полгода. Это позволяет отследить динамику изменений и объективно оценить эффективность психологической поддержки.

Для этого платформа Healthy Mind предоставила уникальный инструмент, созданный на основе ведущих мировых методик. В его основе — адаптивный алгоритм, который автоматически подбирает нужные блоки вопросов в зависимости от ответов пользователя.

Система охватывает широкий спектр психоэмоциональных трудностей и позволяет выявить даже минимальные признаки нарушений.

Прохождение диагностики занимает от 5 до 15 минут. В итоге формируется точная диагностическая картина — как для самой участницы, так и для специалиста, который ее сопровождает. Такой подход позволяет существенно сократить время на первичную оценку состояния и сосредоточиться на дальнейшей работе.

Директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк подчеркивает:

— В партнерстве с Healthy Mind мы делаем важный шаг к системной и доказательной поддержке ментального здоровья в условиях войны. Это исследование позволит нам глубже понять, как эффективно помогать женщинам в моменты наивысшего стресса, и создать модель, которая сможет лечь в основу национальных и международных программ. Для нас это не просто проект, а вклад в будущее психологической поддержки в Украине.

CEO Healthy Mind Максим Рабинович добавляет:

— Для нас это сотрудничество — больше, чем партнерство, это совместная ответственность. Мы стремимся, чтобы каждый человек, живущий в условиях войны, имел доступ к поддержке, основанной на научно доказанных подходах.

Наш инструмент — это не просто опросники, а адаптивная система, полноценный чек-ап ментального состояния, который уже показал свою эффективность в многочисленных исследованиях.

Но че-кап не является самоцелью, наша задача — способствовать разработке эффективных доказательных методов помощи, которыми могут воспользоваться люди.

Исследование продлится один год. За это время планируется привлечь до 700 участниц программы Regeneration. Благодаря многоуровневой диагностике на разных этапах — от начала курса до полугода после его завершения — команда получит данные о том, как меняется состояние женщин в динамике. Это позволит сделать выводы об эффективности подходов, которые применяются в программе, и на основе результатов обновлять и совершенствовать ее.

За исследовательскую часть отвечает Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, в партнерстве с ОО Институт процесс-ориентированной работы в Украине и платформой Healthy Mind.

— Мы убеждены, что исследование, положенное в основу этого проекта, сможет помочь сформировать действенные и научно обоснованные практики психологической поддержки, ориентированные на потребности людей и улучшение их психоэмоционального состояния, — комментирует Ирина Губеладзе, исследовательница Института.

О том, как можно присоединиться к проектам Regeneration, читай дальше в нашем материале.

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