Не быть сильной — нормально! Бесплатная программа ментальной поддержки женщин объявляет набор

Когда кажется, что уже привыкла — к воздушным тревогам, к постоянному контролю новостей, к тому, что приходится тянуть все на себе… — именно тогда организм начинает сдаваться. Исчезает сон, накапливается усталость, конфликты взрываются из ничего, а внутренний ресурс — как выжженная степь.

Это привычное состояние для многих украинских женщин, живущих в реалиях войны — и в Украине, и за рубежом. Но то, что стало привычным — не всегда ок.

И часто помощь нужна не когда-нибудь потом, а уже сейчас. Именно с этой целью создана программа психологической поддержки Regeneration, и уже открыт набор на новый, четвертый поток.

Проект ментальной поддержки женщин Regeneration

Regeneration — это бесплатная онлайн-программа ментальной поддержки для украинок, проживающих опыт войны. Она реализуется Фондом Елены Пинчук совместно с Институтом процесс-ориентированной работы в Украине.

В программе работают украинские психологи под супервизией международных и отечественных экспертов. Они имеют глубокую подготовку в теме травм, потерь и стрессов, связанных с войной.

Групповые онлайн-сессии проходят раз в неделю и длятся три месяца.

Участие в программе — бесплатное.

А еще — новинка: в этом потоке участницы смогут отслеживать свое психологическое состояние через цифровой инструмент от AI-платформы Healthy Mind.

— В условиях войны украинские женщины ежедневно испытывают чрезвычайную нагрузку — работают, сохраняют быт и заботятся о других, даже когда сами истощены.

Программу Regeneration мы создали как пространство, где можно восстановить внутренний ресурс, позаботиться о своем психологическом состоянии и вернуться к активной жизни.

Мы убеждены: именно забота о ментальном здоровье — это сила, которая позволяет реализовывать потенциал, жить и действовать, — отмечает основательница Фонда, Елена Пинчук.

На кого рассчитана программа Regeneration

Это программа для женщин, которые:

живут в Украине или работают с украинскими командами за рубежом;

имеют работу, но чувствуют, что ресурса не хватает;

истощены из-за поддерживающей деятельности или волонтерства;

переживают конфликты в семье или на работе из-за войны;

ждут родных с фронта или плена;

склонны обесценивать свой опыт, хотя война коснулась и их.

Как все работает?

3 месяца групповых сессий;

онлайн формат и доступ к записям (возможность присоединиться отовсюду);

1 занятие в неделю — выбирайте удобное время (будни или выходной);

до 60 участниц в группе;

работа с опытными украинскими психологами под супервизией международных экспертов.

Со старта инициативы психологическую поддержку в рамках Regeneration уже получили более 2000 женщин. Нынешний набор — новая возможность для тех, кто чувствует, что самостоятельно не справляется.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по ссылке.

Наша психика может “сдать” в неожиданный момент и показать, что на самом деле каждому из нас нужна помощь. Читай дальше материал с объяснениями психолога: что можно считать ментальным здоровьем, с какими жалобами чаще всего обращаются украинцы и как с ними эффективно бороться.

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