Не бути сильною — нормально! Безоплатна програма ментальної підтримки жінок оголошує набір

Коли здається, що вже звикла — до повітряних тривог, до постійного контролю новин, до того, що доводиться тягнути все на собі… — саме тоді організм починає здаватися. Зникає сон, накопичується втома, конфлікти вибухають із нічого, а внутрішній ресурс — мов випалений степ.

Це звичний стан для багатьох українських жінок, які живуть у реаліях війни — і в Україні, і за кордоном. Але те, що стало звичним, не завжди ок.

І часто допомога потрібна не колись потім, а вже зараз. Саме з цією метою створено програму психологічної підтримки Regeneration, і вже відкрито набір на новий, четвертий потік.

Проект ментальної підтримки жінок Regeneration

Regeneration — це безкоштовна онлайн-програма ментальної підтримки для українок, які проживають досвід війни. Вона реалізується Фондом Олени Пінчук спільно з Інститутом процес-орієнтованої роботи в Україні.

У програмі працюють українські психологи під супервізією міжнародних і вітчизняних експертів. Вони мають глибоку підготовку в темі травм, втрат і стресів, пов’язаних із війною.

Групові онлайн-сесії відбуваються раз на тиждень і тривають три місяці.

Участь у програмі безкоштовна.

А ще — новинка: цього потоку учасниці зможуть відстежувати свій психологічний стан через цифровий інструмент від AI-платформи Healthy Mind.

— В умовах війни українські жінки щодня відчувають надзвичайне навантаження — працюють, зберігають побут і турбуються про інших, навіть коли самі виснажені.

Програму Regeneration ми створили як простір, де можна відновити внутрішній ресурс, подбати про свій психологічний стан та повернутися до активного життя.

Ми переконані: саме турбота про ментальне здоров’я — це сила, яка дозволяє реалізовувати потенціал, жити та діяти, — зазначає засновниця Фонду, Олена Пінчук.

На кого розрахована програма Regeneration

Це програма для жінок, які:

живуть в Україні або працюють з українськими командами за кордоном;

мають роботу, але відчувають, що ресурсу бракує;

виснажені через підтримуючу діяльність або волонтерство;

переживають конфлікти в родині чи на роботі через війну;

чекають рідних з фронту або полону;

схильні знецінювати свій досвід, хоча війна торкнулась і їх.

Як усе працює?

3 місяці групових сесій;

онлайн формат та доступ до записів (можливість приєднатись звідусіль);

1 заняття на тиждень — обирайте зручний час (будень чи вихідний);

до 60 учасниць у групі;

робота з досвідченими українськими психологами під супервізією міжнародних експертів.

Від старту ініціативи психологічну підтримку в межах Regeneration вже отримали понад 2000 жінок. Цьогорічний набір — нова можливість для тих, хто відчуває, що самотужки не справляється.

Для участі необхідно зареєструватися на сайті проекту за посиланням.

Наша психіка може “здати” в неочікуваний момент і показати, що насправді кожному з нас потрібна допомога. Читай далі матеріал з поясненнями психологині: що можна вважати ментальним здоров’ям, з якими скаргами найчастіше звертаються українці та як з ними ефективно боротись.

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