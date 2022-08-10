Боюсь, потому что не знаю, что дальше. Рассказываем о страхе неопределенности и как его побороть

Бояться — это нормально. Страх присущий каждому человеку и имеет свою основу. Много людей боятся неопределенности, особенно сейчас, когда ты не можешь быть уверен(-а) в чем-то на все 100%.

Психолог Елена Архипова рассказала о страхе неопределенности и как его побороть. Она говорит: все страхи основываются на том, чего мы не знаем. Если человек боится выступать перед публикой, то он не знает, как отреагируют на его слова.

— Признание и работа над преодолением страха требует времени и последовательности. Надо знать, что беспокойство, негативные мысли и чувство страха — это нормально. Однако хронический страх перед неизвестным может стать проблематичным и начать влиять на психологическую, эмоциональную и социальную жизнь, — уверяет психолог.

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Почему возникает страх неопределенности

Страх неопределенности появляется у человека, когда он не может что-то контролировать. В этом случае мы недооцениваем свои силы и думаем, что не справимся с проблемами. Тогда мы переоцениваем опасность событий, и у нас возникает тревожность.

Кроме того, страх неопределенности возникает, когда человек постоянно думает о будущем и готовится ко встрече со страхом. Тогда мы тратим много своих ресурсов, чтобы к этому подготовиться и избежать неприятных сюрпризов. При этом все плохое, что мы придумали, может даже не произойти.

Со страхом неопределённости человек живет в ожидании проблем, этот страх истощает.

— Человек как будто берет страх за основу своей жизни и занимает позицию наблюдателя, — говорит психолог.

Как побороть страх неопределенности

Лучший способ побороть страх неопределенности — бороться с ним напрямую. Исследуй те области, которые чаще всего становятся причиной тревоги. Потом делай все, чтобы улучшить свои навыки.

Например, боишься переезда в другую страну, ведь не знаешь языка — выучи его, общайся больше с носителями языка, смотри фильмы, читай книги и т.д. Боишься выступать перед публикой — пройди курсы ораторского искусства.

Страх может сильно влиять на нашу жизнь. Чтобы понять, как далеко ты зашел(-ла) в страхе неопределенности, задай себе эти вопросы:

Мой страх перед неизвестным мешает делать то, что мне интересно? Изолирую ли я себя от людей, мест или вещей, потому что боюсь? Влияет ли страх негативно на мои отношения? Я упускаю возможности, потому что боюсь неизвестного? Связано ли большинство моих мыслей со страхом перед неизвестным?

Иногда наша тревожность усиливается и мы не можем быстро овладеть собой. Ранее мы рассказывали, какие техники заземления могут помочь успокоиться.

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