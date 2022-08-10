Психологія

Боюся, бо не знаю, що далі. Розповідаємо про страх невизначеності та як його побороти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 16:00
Страх невизначеності: що це та як його побороти
Фото: Pexels

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Боюся, бо не знаю, що далі. Розповідаємо про страх невизначеності та як його побороти
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Боюся, бо не знаю, що далі. Розповідаємо про страх невизначеності та як його побороти

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