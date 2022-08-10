Боюся, бо не знаю, що далі. Розповідаємо про страх невизначеності та як його побороти

Боятися — це нормально. Страх притаманний кожній людині та має свою основу. Багато людей бояться невизначеності, особливо зараз, коли не можна бути впевненим(-ою) у чомусь на всі 100%.

Психолог Елена Архіпова розповіла про страх невизначеності та як його побороти. Вона каже: всі страхи ґрунтуються на тому, чого ми не знаємо. Якщо людина боїться виступати перед публікою, то вона не знає, як відреагують на її слова.

— Зізнання та робота над подоланням страху потребує часу та послідовності. Треба знати, що занепокоєння, негативні думки та почуття страху — це нормально. Однак хронічний страх перед невідомим може стати проблематичним і почати впливати на психологічне, емоційне та соціальне життя, — запевняє психологиня.

Чому виникає страх невизначеності

Страх невизначеності з’являється у людини, коли вона не може щось контролювати. У цьому разі ми недооцінюємо свої сили й думаємо, що не впораємось із проблемами. Тоді ми переоцінюємо небезпеку подій, і у нас виникає тривожність.

Крім того, страх невизначеності з’являється, коли людина завжди думає про майбутнє і готується до зустрічі зі страхом. Тоді ми витрачаємо багато ресурсів на те, щоб підготуватися до цього та уникнути неприємних сюрпризів. При цьому все погане, що ми вигадали, може навіть не статися.

Зі страхом невизначеності людина живе в очікуванні проблем, цей страх виснажує.

— Людина ніби бере страх за основу свого життя і займає позицію спостерігача, — каже психологиня.

Як подолати страх невизначеності

Найкращий спосіб подолати страх невизначеності — боротися з ним напряму. Досліджуй ті сфери, які найчастіше стають причиною тривоги. Потім роби все, щоб покращити свої навички.

Наприклад, боїшся переїзду в іншу країну, адже не знаєш мови — вивчи її, спілкуйся більше з носіями мови, дивися фільми, читай книги тощо. Боїшся виступати перед публікою — пройди курси ораторського мистецтва.

Страх може сильно впливати на наше життя. Щоб зрозуміти, як далеко ти зайшов(-ла) у страху невизначеності, постав собі ці питання:

Мій страх перед невідомим заважає робити те, що мені цікаво? Чи я ізолюю себе від людей, місць чи речей, бо боюся? Чи впливає страх негативно на мої стосунки? Я втрачаю можливості, тому що боюся невідомого? Чи пов’язана більшість моїх думок зі страхом перед невідомим?

Інколи наша тривожність посилюється і ми не можемо швидко опанувати себе. Раніше ми розповідали, які техніки заземлення можуть допомогти заспокоїтися.

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