Визуализируй свое желание и жди результата: Карпачев объяснил, в чем разница между инфобизнесом и инфоцыганством

Сегодня довольно легко потеряться в разнообразии онлайн-обучения. Многообещающая реклама тренингов, курсов или марафонов способна быстро увлечь внимание.

Но у кого учиться, а кого лучше обойти стороной — не всегда понятно.

О том, как выбрать эксперта и не встретить очередного инфоцыгана, рассказал психолог и бизнес-тренер Дмитрий Карпачев.

Так, он вспомнил, как в начале января инфопространство взорвалось от интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской (российский блогер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста Марафон желаний — ред.).

Она называет себя феей исполнения желаний и учит людей воплощать мечты в реальность. Интервью получилось громким, многие блоггеры выдали критические реакции на него.

По словам психолога, это и обеспокоило его, поскольку история с Еленой Блиновской бросает тень на всю индустрию образования.

Поэтому в своем Instagram он решил объяснить разницу между понятиями инфобизнес и инфоцыганство, которые не тождественны друг другу.

Инфобизнес и инфоцыганство — в чем разница

Инфобизнес — это когда эксперт учит других людей тому, в чем сам разбирается, имеет соответствующее образование, большой опыт и внушительные результаты.

Эксперт учит прикладным техникам, и его методология построена на научных данных, — отмечает Дмитрий Карпачев.

И указывает на еще один признак настоящего специалиста: чтобы кого-то учить, нужно уже быть профессионалом, активно работать в своей индустрии, пользоваться “спросом” на рынке труда.

К инфобизнесу относят не только онлайн-, но и офлайн-образование. Следовательно, английский язык, курсы косметолога, бухгалтерское дело и даже написание книг — это тоже инфобизнес.

Простыми словами, продажа своих знаний за деньги. Поэтому негативный контекст относительно понятия инфобизнес не оправдан.

Поскольку кто-то строит свой бизнес на изготовлении мебели, а кто-то готовит специалистов или помогает людям решать их проблемы.

По словам Дмитрия Карпачева, эта область очень широкая, активно развивается и имеет огромные преимущества перед классическим образованием в вузах.

Инфобизнес более динамичен, охватывает новинки сфер, практику, глубокое погружение в тему и позволяет получить видимый результат.

Признаки инфоцыганства

Инфоцыганство — это тот случай, когда кто не может делать, тот учит.

Как правило, инфоцыгане зарабатывают свои первые деньги именно на массовом обучении. Их продукты поверхностны, скопированы из открытых источников. Никакой экспертизы, научных обоснований, — объясняет бизнес-тренер.

Инфоцыгане активно демонстрируют красивую жизнь: дорогие машины, роскошные интерьеры, фешенебельный отдых. Дескать, заплатите мне деньги — тоже будете так жить.

Они не являются экспертами ни в одной нише, о них ничего не знают в профессиональных кругах. Поэтому о своем образовании и опыте они говорят вскользь.

Вся их воронка продаж построена на обещаниях максимального эффекта при минимуме усилий. Следовательно, вовлеченный в процесс надувательства человек испытывает разочарование после такого псевдообучения.

И если обращается с закономерным вопросом: “Почему у меня не получилось?”, получает ответ: “Недостаточно старался”, — отмечает психолог.

И призывает каждого не поддаваться влиянию красивых картинок в соцсетях и громких слов. Не доверять людям, обещающим “волшебную таблетку”, способную решить все ваши проблемы. Ведь таких “лекарств” не существует.

В свою очередь, советует всегда включать критическое мышление, учиться у людей, которым доверяете, и тратить средства на себя и свои радости, чем на обогащение очередного инфоцыгана.

К сожалению, сегодня способов обмана в интернете хватает. Преступники наживаются даже на тысячи за вакцинацию. Если увидите сайты, где просят ввести данные платежной карты, будьте осторожны.

А ранее мы рассказывали о жительнице Киева, которую обманули на 10 тыс. грн — так она “покупала” собаку.

Советуем тебе посмотреть этот сюжет и узнать, как не попасть на мошенников в интернете.