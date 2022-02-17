Візуалізуй своє бажання і чекай результату: Карпачов пояснив, у чому різниця між інфобізнесом та інфоциганством

Сьогодні досить легко загубитися в різноманітті онлайн-навчання. Багатообіцяльна реклама тренінгів, курсів чи марафонів здатна швидко захопити увагу.

Та у кого вчитися, а кого ліпше обійти стороною — не завжди зрозуміло.

Про те, як обрати експерта і не натрапити на чергового інфоцигана, розповів психолог і бізнес-тренер Дмитро Карпачов.

Так, він пригадав, як на початку січня інфопростір вибухнув від інтерв’ю Ксенії Собчак з Оленою Бліновською (російська блогерка, авторка та ведуча популярного марафону особистісного зростання Марафон бажань — ред.).

Вона називає себе феєю виконання бажань і вчить людей втілювати мрії в реальність. Інтерв’ю вийшло гучним, багато блогерів видали критичні реакції на нього.

За словами бізнес-тренера, це і стурбувало його, оскільки історія з Оленою Бліновською кидає тінь на всю індустрію освіти.

Тож у своєму Instagram він вирішив пояснити різницю між поняттями інфобізнес та інфоциганство, які не тотожні одне одному.

Інфобізнес та інфоциганство — у чому різниця

Інфобізнес — це коли експерт навчає інших людей того, у чому сам добре розуміється, має відповідну освіту, великий досвід та високі результати.

Експерт вчить прикладних технік, його методологія побудована на наукових даних, — зазначає Дмитро Карпачов.

І вказує на ще одну ознаку справжнього фахівця: щоб когось вчити, потрібно вже бути професіоналом, активно працювати у своїй індустрії, бути тим, на якого є “попит”.

До інфобізнесу відносять не лише онлайн-, а й офлайн-освіту. Відтак англійська мова, курси косметолога, бухгалтерська справа і навіть написання книг — це теж інфобізнес.

Простими словами, продаж своїх знань за гроші. Тому негативний контекст щодо поняття інфобізнес не є виправданим.

Оскільки хтось будує свій бізнес на виготовленні меблів, а хтось готує спеціалістів чи допомагає людям розв’язувати їхні проблеми.

Ця сфера дуже широка, активно розвивається та має величезні переваги перед класичною освітою у вишах.

За словами Дмитра Карпачова, інфобізнес динамічніший, охоплює новинки сфер, практику, глибоке занурення в тему і дає змогу отримати видимий результат.

Ознаки інфоциганства

Інфоциганство — це той випадок, коли хто не може робити, той навчає.

Як правило, інфоцигани заробляють свої перші гроші саме на масовому навчанні. Їхні продукти поверхневі, скопійовані з відкритих джерел. Жодної експертизи, наукових обґрунтувань, — пояснює бізнес-тренер.

Інфоцигани активно демонструють красиве життя: дорогі машини, розкішні інтер’єри, фешенебельний відпочинок. Мовляв, заплатіть мені гроші — теж так житимете.

Вони не є експертами в жодній ніші, про них нічого не знають у професійних колах. Тож про свою освіту та досвід ті говорять побіжно.

Уся воронка продажів побудована на обіцянках максимального ефекту за мінімальних зусиль. Відтак залучена до процесу обдурювання людина відчуває розчарування після такого псевдонавчання.

І якщо звертається із закономірним питанням: “Чому у мене не вийшло?”, отримує відповідь: “Недостатньо старався”, — зазначає психолог.

І закликає кожного не піддаватися впливу красивих картинок у соцмережах та гучних слів. Не довіряти людям, які обіцяють “чарівну пігулку”, здатну розв’язати всі ваші проблеми. Адже таких “ліків” не існує.

Натомість радить завжди вмикати критичне мислення, навчатись у профі, яким довіряєте, й краще витрачати кошти на себе та свої радощі, ніж на збагачення чергового інфоцигана.

На жаль, сьогодні способів ошуканства в інтернеті вистачає. Злочинці наживаються навіть на тисячі за вакцинацію. Тож якщо побачите сайти, де просять ввести дані платіжної картки, будьте обачні.

А раніше ми розповідали про мешканку Києва, яку обдурили на 10 тис. грн — так вона “купувала” собаку.

Радимо тобі переглянути цей сюжет і дізнатися, як не потрапити на шахраїв в інтернеті.