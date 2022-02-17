Психологія

Візуалізуй своє бажання і чекай результату: Карпачов пояснив, у чому різниця між інфобізнесом та інфоциганством

Ніна Гербич, редакторка сайту 17 Лютого 2022, 11:00
Інфобізнес та інфоциганство: психолог пояснює у чому різниця
Фото: Unsplash

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Візуалізуй своє бажання і чекай результату: Карпачов пояснив, у чому різниця між інфобізнесом та інфоциганством
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