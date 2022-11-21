Новые времена — новые правила: возможна ли ротация терробороны и добровольческих формирований и как она происходит

Украинское общество за последние несколько месяцев значительно углубило свои знания в военной тематике. Теперь мы лучше разбираемся в разнообразной технике и военном деле. Однако некоторые подробности до сих пор приходится уточнять.
Особенно это касается нюансов в формировании и работе отдельных военных формирований.
С началом полномасштабной войны количество добровольцев, которые стремятся защищать свою страну, сильно возросло, поэтому и подразделений соответственно тоже. Кроме того, меняется страна, изменяются и законы.
Так, в июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в ЗУ Об основах национального сопротивления о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.
Таким образом, терробороновцев стало разрешено приобщать к выполнению задач в зоне ведения боевых действий. Кроме того, добровольческие формирования тоже получили возможность участвовать в боях и покидать пределы своей общины, где они были созданы.
Прежде всего следует объяснить, что такое ротация. Если говорить, не используя канцеляризмы, это замена личного состава в зоне ведения боевых действий.
По закону, подписанному президентом в июне, ТРО и ДФТГ получили возможность также участвовать в боевых действиях не на территории своих общин, поэтому и перемещать их также могут. То есть, ротация происходит.
Информация о ее порядке и периоде не разглашаются в целях безопасности защитников.
Информация о ее порядке и периоде не разглашаются в целях безопасности защитников.
Однако известно, что когда добровольческие формирования прибывают в зону ведения боевых действий, то поступают в подчинение командиру соответствующего подразделения войск или объединения сил. Все это осуществляется в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ.
Неоъемлимая часть современного украинского войска — территориальная оборона, которая за несколько месяцев с момента создания превратилась в мощную силу, способную дать достойный отпор оккупанту. К ее рядам присоединяются люди разной специальности и боевой подготовки. Читай истории добровольцев о службе в терробороне.
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