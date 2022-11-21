Нові часи — нові правила: чи можлива ротація тероборони та добровольчих формувань та як вона відбувається

Українське суспільство за останні кілька місяців значно поглибило свої знання у військовій тематиці. Тепер ми краще знаємося на різноманітній техніці та військовій справі. Проте деякі подробиці досі доводиться поточнювати.

Особливо це стосується нюансів щодо формування та роботи окремих військових формувань.

З початком повномасштабної війни добровольців, які прагнуть захищати свою країну значно побільшало, тож і підрозділів відповідно теж. Крім того, змінюється країна, змінюються і закони.

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Так у червні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до ЗУ Про основи національного спротиву щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Таким чином тероборонівців стало дозволено долучати до виконання завдань у зоні ведення бойових дій. Крім того, добровольчі формування теж отримали змогу брати участь у боях та покидати межі своєї громади, де вони були створені.

Чи можлива ротація ТрО та добровольців

Насамперед варто пояснити, що таке ротація. Якщо говорити, не використовуючи канцеляризми, то це заміна особового складу у зоні ведення бойових дій.

Згідно із законом, який був підписаний президентом у червні, ТрО та ДФТГ отримали змогу теж брати участь у бойових діях не на території своїх громад, тож і переміщувати їх також можуть. Тобто ротація відбувається.

Інформація про її порядок та період не розголошуються задля безпеки захисників.

Проте відомо, що коли добровольчі формування прибувають у зону ведення бойових дій, то надходять у підпорядкування командиру відповідного угруповання військ чи об’єднання сил. Все це здійснюється відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ.

Невіддільна частина сучасного українського війська — територіальна оборона, яка за кілька місяців від моменту створення перетворилась на потужну силу, здатну дати гідну відсіч окупанту. До її лав приєднуються люди різного фаху та бойової підготовки. Читай історії добровольців про службу в теробороні.

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