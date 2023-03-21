Женщины, бизнес и полномасштабная война: как украинки поддерживают предпринимательство и в каких сферах они наиболее влиятельны

В начале полномасштабной войны было сложно о чем-то думать, кроме поля боя и тех, кто находится на нем. Но время вносит свои коррективы и каждый человек учится интегрировать свою обыденность в военную реальность.

Особенно начала за это время крепнуть и роль женщины в жизни страны. Многие присоединились к рядам ВСУ, как и мужчины, а также занимались волонтерством и с новой силой развивали собственный бизнес. Все — чтобы Украина выстояла.

Поэтому эксперты R&D центра YouControl решили с помощью инструмента YC Market проанализировать влияние женщин в поддержку разных сфер бизнеса Украины за год полномасштабной войны.

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Какие сферы бизнеса чаще всего выбирают женщины

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, наиболее популярной сферой в бизнесе среди женщин был туризм.

По состоянию на 1 марта 2023 года в собственности женщин было зарегистрировано 7,6 тысячи туристических предприятий, что составляет 51,7% от общего количества турфирм.

Второй по популярности оставалась область образования. Таких предприятий зарегистрировано 3,5 тысячи, что составляет 49,3% данного рынка.

Третью строчку популярности заняли компании в категории сделки по недвижимости. Женщины владеют 26,6 тысячи компаний в данной сфере, что составляет 42,7% от общего количества на рынке.

Области-лидеры среди бизнес-вумен

Всего в Украине зарегистрировано 306,2 тысяч компаний, бенефициарками которых являются женщины. Это составляет 32,8% общего количества предприятий на украинских территориях.

Наиболее наполнены компаниями, созданными женщинами, как частично временно оккупированная Донецкая область, так и Николаевская, Одесская и Запорожская области.

Но больше всего по количеству компаний зарегистрировано женщинами в Киеве — 94,8 тысячи компаний. Хотя в процентном соотношении столица проигрывает другим регионам, поскольку это всего 31,2% от общего числа предприятий.

Наименьшая доля компаний в Сумской области, поскольку на женщин в регионе зарегистрировано только 30,5% компаний.

Женщины и новый бизнес во время полномасштабной войны

В период с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 динамика открытия новых компаний уменьшилась, в частности это касается и женщин.

И все же новые компании появлялись. Больше всего было открыто предприятий в сфере образования и здравоохранения. Таким образом, образовательный сектор вышел на первую ступеньку в популярности среди женщин, которые открывают собственный бизнес.

За последний год женщины открыли в нем 95 новых компаний, что составляет 53,4% от общего количества рынка.

На второй строчке разместился сектор здравоохранения, а на третьей — медиа и кино. А вот сфера туризма предсказуемо утратила немало позиций в списке популярности.

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