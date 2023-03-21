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Жінки, бізнес та повномасштабна війна: як українки підтримують підприємництво та у яких сферах вони найбільш впливові

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Березня 2023, 22:00
жінки у бізнесі
Фото: Unsplash

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