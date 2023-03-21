Жінки, бізнес та повномасштабна війна: як українки підтримують підприємництво та у яких сферах вони найбільш впливові

На початку повномасштабної війни було складно про щось думати, окрім поля бою та тих, хто на ньому перебуває. Та час вносить свої корективи й кожна людина вчиться інтегрувати свою буденність у воєнну реальність.

Особливо почала за цей час міцніти й роль жінки у житті країни. Багато хто долучився до лав ЗСУ, як і чоловіки, а також займались волонтерством та з новою силою розвивали власний бізнес. Усе — аби Україна вистояла.

Тому експерти R&D центру YouControl вирішили за допомогою інструменту YC Market проаналізувати вплив жінок на підтримку різних сфер бізнесу України за рік повномасштабної війни.

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Які сфери бізнесу найчастіше обирають жінки

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найбільш популярною сферою у бізнесі серед жінок був туризм.

Станом на 1 березня 2023 року у власності жінок було зареєстровано 7,6 тисячі туристичних підприємств, що становить 51,7% від загальної кількості турфірм.

Другою за популярністю залишалась сфера освіти. Таких підприємств зареєстровано 3,5 тисячі, що становить 49,3% даного ринку.

Третю сходинку популярності посіли компанії в категорії операції з нерухомістю. Жінки володіють 26,6 тисячі компаній у даній сфері, що становить 42,7% від загальної кількості на ринку.

Області-лідери серед бізнес-вумен

Загалом в Україні зареєстровано 306,2 тисячі компаній, бенефіціарками яких є жінки. Це становить 32,8% від загальної кількості підприємств на українських територіях.

Найбільш наповнені компаніями, які були створені жінками, є як частково тимчасово окупована Донецька область, так і Миколаївська, Одеська та Запорізька області.

Та найбільше за кількістю компаній зареєстровано жінками у Києві — 94,8 тисячі компаній. Хоча у відсотковому співвідношенні столиця програє іншим регіонам, оскільки це всього 31,2 % від загальної кількості підприємств.

Найменша частка компаній у Сумській області, оскільки на жінок у регіоні зареєстровано лише 30,5% компаній.

Жінки та новий бізнес під час повномасштабної війн и

У період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року динаміка відкриття нових компаній зменшилась, зокрема це стосується й жінок.

Та все ж такі нові компанії з’являлись. Найбільше було відкрито підприємств у сфері освіти та охорони здоров’я. Таким чином освітній сектор вийшов на першу сходинку у популярності серед жінок, які відкривають власний бізнес.

За останній рік жінки відкрили у ньому 95 нових компаній, що становить 53,4% від загальної кількості на ринку.

На другій сходинці розмістився сектор охорони здоров’я, а на третій — медіа та кіно. А ось сфера туризму передбачувано втратила чимало позицій у списку популярності.

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