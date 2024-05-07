Финансовый парадокс: на сколько выросла средняя зарплата в Украине за год и достигла ли она довоенного уровня

Большое количество украинцев, по крайней мере, хотя бы раз за эти два года полномасштабной войны вспоминали, какой была жизнь до этого: все родные рядом, все дороги открыты и свободны, а единственные тревоги, которые могут встретиться человеку — это его средняя зарплата.

Хотя, по данным Государственной службы статистики, несмотря на рост в этом году, заработок среднестатистического украинца или украинки до 24 февраля 2022 года был немного выше, чем сейчас.

Насколько выросла средняя зарплата в Украине за год

Государственная служба статистики определила, что за прошлый 2023 год, средняя заработная плата выросла до 477 долларов, что на 18 долларов больше, чем в первый год полномасштабной войны.

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При этом заработок украинцев пока не вернулся к довоенным показателям в 514 долларов зарплаты.

Кабинет министров Украины осенью прошлого года прогнозировал, что в 2023 году зарплата будет составлять 18 527 гривен с корректировкой на 10,1% инфляции.

В 2024 году ожидается, что зарплата вырастет до 21 809 гривен с корректировкой на 8,5% инфляции. А вот в следующих 2025 и 2026 годах — 25 732 гривен и 30 260 гривен соответственно.

В свою очередь, если прогнозируемый курс МВФ таки сбудется, в долларах заработок украинцев в ближайшие годы может все же восстановиться и даже превзойти довоенные показатели.

Так, зарплата может вырасти в этом году до 527 долларов, а в 2025 и 2026 годах — 559 долларов и 619 долларов соответственно.

В то же время, согласно законодательству, в Украине должна проводиться индексация заработных плат. Читай, что известно об индексации зарплаты в 2024 году и что нужно об этом знать.

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