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Финансовый парадокс: на сколько выросла средняя зарплата в Украине за год и достигла ли она довоенного уровня

Даниэла Долотова, журналист сайта 07 мая 2024, 15:45
Средняя зарплата
Фото: Unsplash

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