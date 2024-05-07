Финансовый парадокс: на сколько выросла средняя зарплата в Украине за год и достигла ли она довоенного уровня

Большое количество украинцев, по крайней мере, хотя бы раз за эти два года полномасштабной войны вспоминали, какой была жизнь до этого: все родные рядом, все дороги открыты и свободны, а единственные тревоги, которые могут встретиться человеку — это его средняя зарплата.
Хотя, по данным Государственной службы статистики, несмотря на рост в этом году, заработок среднестатистического украинца или украинки до 24 февраля 2022 года был немного выше, чем сейчас.
Государственная служба статистики определила, что за прошлый 2023 год, средняя заработная плата выросла до 477 долларов, что на 18 долларов больше, чем в первый год полномасштабной войны.
При этом заработок украинцев пока не вернулся к довоенным показателям в 514 долларов зарплаты.
Кабинет министров Украины осенью прошлого года прогнозировал, что в 2023 году зарплата будет составлять 18 527 гривен с корректировкой на 10,1% инфляции.
В 2024 году ожидается, что зарплата вырастет до 21 809 гривен с корректировкой на 8,5% инфляции. А вот в следующих 2025 и 2026 годах — 25 732 гривен и 30 260 гривен соответственно.
В свою очередь, если прогнозируемый курс МВФ таки сбудется, в долларах заработок украинцев в ближайшие годы может все же восстановиться и даже превзойти довоенные показатели.
Так, зарплата может вырасти в этом году до 527 долларов, а в 2025 и 2026 годах — 559 долларов и 619 долларов соответственно.
В то же время, согласно законодательству, в Украине должна проводиться индексация заработных плат. Читай, что известно об индексации зарплаты в 2024 году и что нужно об этом знать.
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