Фінансовий парадокс: на скільки зросла середня зарплата в Україні за рік та чи досягла вона довоєнного рівня

Велика кількість українців принаймні раз за ці два роки повномасштабної війни згадувала, яким було життя до того: усі рідні поряд, усі дороги відкриті та вільні, а єдині тривоги, які можуть трапитися людині — це її середня зарплата.
Хоча, за даними Державної служби статистики, попри цьогорічний зріст, заробіток середньостатистичного українця чи українки до 24 лютого 2022 року був трохи вищим, ніж зараз.
Державна служба статистики визначила, що за минулий 2023 рік середня заробітна плата зросла до 477 доларів, що на 18 доларів більше, ніж у перший рік повномасштабної війни.
При цьому заробіток українців поки не повернувся до довоєнних показників у 514 доларів зарплати.
При цьому Кабінет міністрів України восени минулого року прогнозував, що у 2023 році зарплата становитиме 18 527 гривень з коригуванням на 10,1% інфляції.
У 2024 році очікується, що зарплата зросте до 21 809 гривень з коригування на 8,5% інфляції. А ось у наступних 2025 та 2026 роках — 25 732 гривень і 30 260 гривень відповідно.
Своєю чергою, якщо прогнозований курс МВФ таки справдиться, у доларах заробіток українців найближчими роками може все ж таки відновитись і навіть перевершити довоєнні показники.
Так, зарплата може зрости цьогоріч до 527 доларів, а у 2025 та 2026 роках — 559 доларів та 619 доларів відповідно.
Водночас відповідно до законодавства, в Україні має проводитися індексація заробітних плат. Читай, що відомо про індексацію зарплати у 2024 році та що треба про це знати.
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