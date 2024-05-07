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Фінансовий парадокс: на скільки зросла середня зарплата в Україні за рік та чи досягла вона довоєнного рівня

Даніела Долотова, журналістка сайту 07 Травня 2024, 15:45
Середня зарплата
Фото: Unsplash

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