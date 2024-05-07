Фінансовий парадокс: на скільки зросла середня зарплата в Україні за рік та чи досягла вона довоєнного рівня

Велика кількість українців принаймні раз за ці два роки повномасштабної війни згадувала, яким було життя до того: усі рідні поряд, усі дороги відкриті та вільні, а єдині тривоги, які можуть трапитися людині — це її середня зарплата.

Хоча, за даними Державної служби статистики, попри цьогорічний зріст, заробіток середньостатистичного українця чи українки до 24 лютого 2022 року був трохи вищим, ніж зараз.

Наскільки зросла середня зарплата в Україні за рік

Державна служба статистики визначила, що за минулий 2023 рік середня заробітна плата зросла до 477 доларів, що на 18 доларів більше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

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При цьому заробіток українців поки не повернувся до довоєнних показників у 514 доларів зарплати.

При цьому Кабінет міністрів України восени минулого року прогнозував, що у 2023 році зарплата становитиме 18 527 гривень з коригуванням на 10,1% інфляції.

У 2024 році очікується, що зарплата зросте до 21 809 гривень з коригування на 8,5% інфляції. А ось у наступних 2025 та 2026 роках — 25 732 гривень і 30 260 гривень відповідно.

Своєю чергою, якщо прогнозований курс МВФ таки справдиться, у доларах заробіток українців найближчими роками може все ж таки відновитись і навіть перевершити довоєнні показники.

Так, зарплата може зрости цьогоріч до 527 доларів, а у 2025 та 2026 роках — 559 доларів та 619 доларів відповідно.

Водночас відповідно до законодавства, в Україні має проводитися індексація заробітних плат. Читай, що відомо про індексацію зарплати у 2024 році та що треба про це знати.

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