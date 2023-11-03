Отпуск для военных: какие виды бывают и как получить

За время полномасштабной войны украинские военные работали без устали и нуждаются в отдыхе. Ранее военные за год имели возможность отдохнуть всего 20 дней. Но впоследствии Кабмин принял законопроект №9342, который урегулировал вопрос количества дней военного отпуска в год.

Какие бывают отпуска для военных и сколько дней предоставляется, рассказала журналистка УП.Жизнь Алена Павлюк.

Мы также делимся главной информацией об отпусках для военных.

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Отпуск для военных: виды и сколько длится

До принятия законопроекта №9342, во время действия военного положения военнослужащие имели право на 20-дневный отпуск в течение года: из этих 20 дней десять были основными днями отпуска, а ещё десять можно было брать по семейным обстоятельствам.

В настоящее время отпуска для военных делятся на:

Основной отпуск — не более 30 дней в году. За один раз можно взять всего 15 дней.

Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — 10 дней.

Отпуск военнослужащей из-за беременности и родов.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется в случае, если оба родителя являются военными, матери или отцу.

Отпуск для лечения болезни или после ранения — контузии, травмы или увечья по заключению военно-врачебной комиссии с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.

Как военному получить отпуск

Для того чтобы взять отпуск, военному нужно:

подать рапорт о предоставлении отпуска командиру подразделения;

командир подразделения после подписания рапорта передает его в штаб командиру воинской части;

командир воинской части согласовывает отпуск не позже, чем за две недели до установленного срока графиком отпусков;

военнослужащему выдают отпускной билет.

После того как военный приезжает в отпуск в другое место, он должен стать на учет, а после окончания отпуска — сняться с него.

Как военному уехать за границу во время отпуска и возможно ли это, мы объясняли раньше.

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