Отпуск для военных: какие виды бывают и как получить

За время полномасштабной войны украинские военные работали без устали и нуждаются в отдыхе. Ранее военные за год имели возможность отдохнуть всего 20 дней. Но впоследствии Кабмин принял законопроект №9342, который урегулировал вопрос количества дней военного отпуска в год.
Какие бывают отпуска для военных и сколько дней предоставляется, рассказала журналистка УП.Жизнь Алена Павлюк.
Мы также делимся главной информацией об отпусках для военных.
До принятия законопроекта №9342, во время действия военного положения военнослужащие имели право на 20-дневный отпуск в течение года: из этих 20 дней десять были основными днями отпуска, а ещё десять можно было брать по семейным обстоятельствам.
В настоящее время отпуска для военных делятся на:
Для того чтобы взять отпуск, военному нужно:
После того как военный приезжает в отпуск в другое место, он должен стать на учет, а после окончания отпуска — сняться с него.
Как военному уехать за границу во время отпуска и возможно ли это, мы объясняли раньше.
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