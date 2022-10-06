Убийца внимательности и креатива: почему стоит забыть о многозадачности и как (не) успевать все

Вспомни, знакома ли тебе ситуация: друг или подруга хвастаются, что успевают сделать много дел благодаря своей многозадачности. Казалось бы, такой мультиспособности стоит научиться каждому. Но эксперты говорят: все наоборот.

Эксперт по нейроменеджменту и нейроисследователь Наталья Кадя рассказала, что многофункциональность вредит нашему вниманию, а такой принцип не помогает успеть больше и быстрее.

— Когда мы совмещаем медленное и сосредоточенное, то результатом станет нечто качественное. Но если мы хотим успеть выполнить как можно больше времени — получим не только некачественный результат, но и потратим много энергии на такое выполнение.

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На самом деле, наш мозг просто не может быть многозадачным. Даже когда тебе кажется, что ты выполняешь одновременно несколько дел, то в это время мозг обрабатывает полученную информацию по очереди. Когда мы еще и добавляем сюда скорость, получим много ошибок, расфокусированность внимания и большие энергозатраты.

Почему стоит отказаться от многозадачности

Как уже говорилось, постоянные попытки сосредоточиться одновременно на нескольких делах приводят к появлению ошибок в работе. Такие ошибки в конце концов станут постоянными.

Вдобавок со временем мы можем автоматически выполнять в одном деле действия, которые должны были выполнить в другом.

Также вечная беготня и попытки успеть все влияют на нашу психику, а особенно — неудачи или ошибки. Такое психологическое состояние провоцирует тревогу.

Легкая тревога медленно нарастает из-за достаточного уровня стресса и умственной усталости, что приводит к чрезмерной стимуляции мозга и короткому замыканию.

Еще одно нераспространенное мнение: многозадачность может спровоцировать ухудшение интеллектуальной работы. Влияет это следующим образом: постоянное переключение с одного дела на другое негативно сказывается на кратковременной памяти. Как результат — ты будешь быстро забывать детали каждой из задач.

— Исследования показывают, что мультитаскеры могут терять до десяти пунктов IQ в режиме многозадачности. Для сравнения, курящие марихуану перед выполнением тех же задач теряют четыре пункта IQ.

Наталья Кадя также уверена, что многозадачность вредит креативности и развитию фантазии. Объясняется просто: когда мозг сконцентрирован на функциональном выполнении задания, он перестает думать вне автоматического.

Многозадачность просто убивает наше внимание.

Как сделать свою работу более качественной?

Надо понять, что успеть все просто невозможно. Поэтому просто отпусти эту ситуацию и сконцентрируйся на необходимом тебе уже сейчас. На твоем рабочем столе не должно быть ничего, что может тебя отвлекать. Как и в твоем рабочем пространстве: музыка, разговоры и другое. Начни планировать и отводи каждой задаче отдельное время. Тогда увеличится и качество работы и ее количество. Вместе с тем будь реалистом, когда определяешь необходимое для выполнения той или иной задачи время.

А еще нам следует помнить о перерывах между делами и отдыхом. Оказывается, он даже результативнее постоянной работы!

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