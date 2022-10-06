Убийца внимательности и креатива: почему стоит забыть о многозадачности и как (не) успевать все

Вспомни, знакома ли тебе ситуация: друг или подруга хвастаются, что успевают сделать много дел благодаря своей многозадачности. Казалось бы, такой мультиспособности стоит научиться каждому. Но эксперты говорят: все наоборот.
Эксперт по нейроменеджменту и нейроисследователь Наталья Кадя рассказала, что многофункциональность вредит нашему вниманию, а такой принцип не помогает успеть больше и быстрее.
— Когда мы совмещаем медленное и сосредоточенное, то результатом станет нечто качественное. Но если мы хотим успеть выполнить как можно больше времени — получим не только некачественный результат, но и потратим много энергии на такое выполнение.
На самом деле, наш мозг просто не может быть многозадачным. Даже когда тебе кажется, что ты выполняешь одновременно несколько дел, то в это время мозг обрабатывает полученную информацию по очереди. Когда мы еще и добавляем сюда скорость, получим много ошибок, расфокусированность внимания и большие энергозатраты.
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Как уже говорилось, постоянные попытки сосредоточиться одновременно на нескольких делах приводят к появлению ошибок в работе. Такие ошибки в конце концов станут постоянными.
Вдобавок со временем мы можем автоматически выполнять в одном деле действия, которые должны были выполнить в другом.
Вдобавок со временем мы можем автоматически выполнять в одном деле действия, которые должны были выполнить в другом.
Также вечная беготня и попытки успеть все влияют на нашу психику, а особенно — неудачи или ошибки. Такое психологическое состояние провоцирует тревогу.
Легкая тревога медленно нарастает из-за достаточного уровня стресса и умственной усталости, что приводит к чрезмерной стимуляции мозга и короткому замыканию.
Легкая тревога медленно нарастает из-за достаточного уровня стресса и умственной усталости, что приводит к чрезмерной стимуляции мозга и короткому замыканию.
Еще одно нераспространенное мнение: многозадачность может спровоцировать ухудшение интеллектуальной работы. Влияет это следующим образом: постоянное переключение с одного дела на другое негативно сказывается на кратковременной памяти. Как результат — ты будешь быстро забывать детали каждой из задач.
— Исследования показывают, что мультитаскеры могут терять до десяти пунктов IQ в режиме многозадачности. Для сравнения, курящие марихуану перед выполнением тех же задач теряют четыре пункта IQ.
Наталья Кадя также уверена, что многозадачность вредит креативности и развитию фантазии. Объясняется просто: когда мозг сконцентрирован на функциональном выполнении задания, он перестает думать вне автоматического.
Многозадачность просто убивает наше внимание.
Многозадачность просто убивает наше внимание.
А еще нам следует помнить о перерывах между делами и отдыхом. Оказывается, он даже результативнее постоянной работы!
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