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“Тестовая неделя штурмовика”: как проходит рекрутинг в легендарную 3 ОШБр

Виктория Мельник, журналист сайта 29 января 2024, 12:00
рекрут
Фото: Facebook

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