“Тестовая неделя штурмовика”: как проходит рекрутинг в легендарную 3 ОШБр

Сейчас все очевиднее становится вероятность того, что большая часть мужчин Украины так или иначе будет причастна к военному делу, чтобы отбить будущее страны у оккупантов. Украинские военные говорят, что желания добровольца учитывают — все популярнее становится рекрутинг в те или иные бригады.

Руководитель киевского рекрутингового центра 3 ОШБр Даниил Коваль в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации с набором в армию.

Как происходит набор военных через платформы для поиска работы, какие критерии для отбора военных и как добровольцев учат дела — рассказываем тебе дальше.

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Рекрутинг в ВСУ: 3 ОШБр

В Украине есть рекрутинговые центры, а также их представители в более чем 20 ТЦК. Поток добровольцев, по словам руководителя киевского рекрутингового центра 3 ОШБр, зачастую зависит от интенсивности российских обстрелов и ситуации на фронте.

— Частично поток людей зависит от российских обстрелов, то есть, когда они есть, то у людей нарастает злость, и это естественные причины.

Конечно, людей идет меньше, чем в 2022 году, но они понимают, что их будущее — в их руках, — говорит Даниил Коваль.

Самые популярные профессии среди добровольцев:

штурмовик,

оператор БПЛА,

медик,

водитель (однако часто приходится отказывать мужчинам за 60 лет).

Также Даниил Коваль говорит, что часто добровольцы могут менять выбранное направление работы на другое. Например, если у добровольца в штурмовики есть проблемы со здоровьем, спиной, он может выбрать другую работу, которая не будет так влиять на самочувствие.

— Для таких случаев существует тестовая неделя. Во время неё никто не обязывает человека к дальнейшей службе в этом направлении — это только для внутреннего понимания, подойдет ли ему это.

После тестовой недели человек может либо вернуться домой, получив определенные знания и навыки, либо подойти к рекрутерам и сообщить о решении дальнейшей службы.

Читать по теме Украинцы могут сами выбрать работу в ВСУ! Как работает проект рекрутинга от Минобороны Податься в Вооруженные силы теперь может каждый в рамках проекта Рекрутинг.

Подготовка добровольцев: как происходит

Существует страх, что добровольцев и мобилизованных будут “бросать” на штурм сразу, без особых учений.

Руководитель киевского рекрутингового центра 3 ОШБр Даниил Коваль подробно рассказал, что перед тем, как попасть на передовую, каждый рекрут проходит от 60 до 100 дней подготовки с инструкторами, имеющими реальный боевой опыт. Также рекруты перенимают зарубежный опыт ведения боя.

— Начинается все с тестовой недели штурмовика. Если человек это “тянет”, то он переходит в статус рекрута и проходит от четырех до пяти недель подготовки и обучения с нашими инструкторами, имеющими опыт боевых действий.

Среди инструкторов — ветераны Азова, те, кто летал в Мариуполь, участвовали в боях за город.

После этого рекрут проходит оформление в ТЦК и попадает в учебный центр, где человек проходит 35 или 70 дней подготовки — сроки зависят от специальности.

Из учебного центра — в бригаду, где проходит слаживание внутри подразделения. Слаживание также может длиться от недели и больше, ведь все зависит от того, как новый человек входит в коллектив.

Таким образом, рекрут, попадающий в 3 ОШБр, получает минимум 70 дней подготовки. Только после этого начинаются боевые задания, — рассказал Даниил Коваль.

Также Коваль отметил, что от уверенности в себе и своих собратьях зависит многое. Например, именно в 3 ОШБр один из самых низких уровней смертности, в частности, из-за хорошего слаживания, знания медицины у бойцов и стандартизированной подготовки.

— Боец третьей штурмовой может работать с широким спектром вооружения, является универсальным бойцом. Также бойцы проходят обучение за границей: среди стран уже были Германия, Франция, Испания, Великобритания, страны Балтии.

Оружие для рекрутов

По словам Даниила Коваля, во время учений 3 ОШБр использует оружие и навыки, с которыми впоследствии будет работать военный.

Обязательно рекрутер получает знания по:

базовому стрелковому оружию;

основным видам гранат и мин;

растяжкам;

физической подготовке;

медицине.

О своем опыте рекрутера в 3 ОШБр рассказывал 20-летний Артем. Его историю читай в другом материале.

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