Внимание, проверки в Киеве — где тебя может остановить СБУ

Фото Unsplash СБУ и Нацполиция предупредили о проведении мер безопасности в центре Киева. В связи с этими действиями у граждан могут проверять документы и производить осмотр автотранспорта. Что еще следует знать о передвижении и в каком районе будут проходить проверки? СБУ и Нацполиция проведут меры безопасности в центре Киева: детали Совместно с другими подразделениями Сил обороны правоохранители проводят плановые меры безопасности на территории Шевченковского района. Главной целью является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового скопления людей. Правоохранители могут прибегнуть к следующим действиям: проведение осмотра территории и отдельных построек и помещений для выявления запрещенных к обращению предметов. Это касается помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания; осуществление проверки граждан, находящихся в этом районе; изучение состояния антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений. Читать по теме Атака “под чужим флагом”: РФ вербует украинцев, выдавая себя за СБУ СБУ рассказали о новой схеме для вербовки украинцев. Отработки будут проходить с учетом военного положения. Проверки могут предусматривать ограничение прохода и проезда по улицам города, осмотр документов граждан и автотранспорта.В СБУ призвали людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Там также попросили правильно реагировать на законные действия и требования работников службы и Нацполиции. Ведомство напоминает, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа. При этом СБУ соблюдает принципы законности и конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан. Отметим, что проверки СБУ точно небезосновательны. На днях в Харькове 19-летняя девушка совершила теракт и взорвала военнослужащих. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Киев, Полиция, СБУ Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter