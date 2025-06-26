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Внимание, проверки в Киеве — где тебя может остановить СБУ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 июня 2025, 11:00
Внимание, проверки в Киеве — где тебя может остановить СБУ
Фото Unsplash

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