Внимание, проверки в Киеве — где тебя может остановить СБУ

СБУ и Нацполиция предупредили о проведении мер безопасности в центре Киева. В связи с этими действиями у граждан могут проверять документы и производить осмотр автотранспорта.

Что еще следует знать о передвижении и в каком районе будут проходить проверки?

СБУ и Нацполиция проведут меры безопасности в центре Киева: детали

Совместно с другими подразделениями Сил обороны правоохранители проводят плановые меры безопасности на территории Шевченковского района.

Главной целью является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового скопления людей.

Правоохранители могут прибегнуть к следующим действиям:

проведение осмотра территории и отдельных построек и помещений для выявления запрещенных к обращению предметов. Это касается помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания;

осуществление проверки граждан, находящихся в этом районе;

изучение состояния антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отработки будут проходить с учетом военного положения. Проверки могут предусматривать ограничение прохода и проезда по улицам города, осмотр документов граждан и автотранспорта.

В СБУ призвали людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Там также попросили правильно реагировать на законные действия и требования работников службы и Нацполиции.

Ведомство напоминает, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа. При этом СБУ соблюдает принципы законности и конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Отметим, что проверки СБУ точно небезосновательны. На днях в Харькове 19-летняя девушка совершила теракт и взорвала военнослужащих.

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