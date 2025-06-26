Увага, перевірки в Києві — де тебе може зупинити СБУ

СБУ та Нацполіція попередили про проведення безпекових заходів у центрі Києва. У зв’язку з цими діями у громадян можуть перевіряти документи та проводить огляд автотранспорту.

Що ще варто знати про пересування та у якому районі відбуватимуться перевірки?

СБУ та Нацполіція проведуть безпекові заходи у центрі Києва: деталі

Спільно з іншими підрозділами Сил оборони правоохоронці проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району.

Головною метою є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Правоохоронці можуть вдатися до таких дій:

проведення огляду території та окремих будівель і приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Це стосується помешкань, офісів, місць загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо;

здійснення перевірки громадян, які перебувають у цьому районі;

вивчення стану антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням воєнного стану. Перевірки можуть передбачати обмеження проходу та проїзду вулицями міста, огляд документів громадян та автотранспорту.

В СБУ закликали людей із розумінням поставитися до можливих незручностей. Там також попросили належним чином реагувати на законні дії та вимоги працівників служби та Нацполіції.

Там нагадують, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години. При цьому СБУ дотримується принципів законності та конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Зазначимо, що перевірки СБУ точно небезпідставні. Днями у Харкові 19-річна дівчина здійснила теракт та підірвала військовослужбовців.

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