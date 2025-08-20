Выходное пособие при сокращении в 2025 году: размер, условия получения и кто имеет на него право

При увольнении работника в связи с сокращением штата ему полагается выплатить выходное пособие — каков его размер, какие должны быть условия для получения и кто имеет на это право — читай в материале.

Выходное пособие при сокращении: размер и расчет

Размер выходного пособия определяется обстоятельствами прекращения трудового договора и средней заработной платой работника. В Кодексе законов о труде Украины приведен перечень случаев, когда при увольнении в связи с сокращением работодатель обязан выплатить такое пособие.

Получение выходного пособия в размере не менее одного среднего месячного заработка при следующих условиях:

отказ сотрудника от перевода на работу в другое место вместе с учреждением;

изменения в организации производства и труда, среди которых: реорганизация, ликвидация, банкротство или перепрофилирование предприятия;

в случае несоответствия работника должности или ненадлежащего выполнения работы вследствие отсутствия достаточного уровня квалификации или состояния его здоровья;

в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или его отмены;

восстановление работника на рабочем месте, если он ранее работал на этой должности и выполнял эту работу.

Выплата выходного пособия в размере двух минимальных заработных плат:

в случае призыва или поступления физического лица на военную службу, направления на альтернативную службу, кроме случаев, когда за работником будет сохранено место работы.

Получение выходного пособия при сокращении в размере не менее трех средних месячных заработных плат при условии:

нарушения владельцем или уполномоченным органом учреждения КЗоТ, трудового или коллективного договора.

Расчет выходного пособия в размере не менее шести средних месячных зарплат:

в случае завершения полномочий должностных лиц.

Выходное пособие при сокращении: порядок расчета

Расчет выходного пособия осуществляется в соответствии с полученными заработными платами за последние два календарных месяца работы. В случае отсутствия сотрудника на рабочем месте, во внимание принимаются предыдущие два месяца работы и уже по ним производится расчет.

В случае отсутствия на работе и в это время, средний заработок рассчитывается согласно установленной ставке в трудовом договоре. Если человек не работал в течение двух календарных месяцев, то средняя зарплата вычисляется за фактически отработанное время.

Формула расчета выходного пособия:

ВП=(ЗПф/РДф)*(РДсум/2), где:

ЗПф — заработная плата за фактически отработанные работником дни;

РДф — количество фактически отработанных дней;

РДсум — суммарное количество рабочих дней за последние два календарных месяца по графику предприятия.

Попробуем рассчитать выходного пособия на примере. Дата увольнения — 20.08.2025. ЗПф будет 20000 грн, за последние два месяца были отработаны все рабочие дни полностью, премий не было. В июне согласно графику учреждения было 21 рабочий день, в июле — 23, в сумме получается 43.

20000/43 = 465 грн — среднедневная зарплата; 43/2 = 21,5 дня — среднее количество рабочих дней в месяц; 465*21,5 = 9997,5 грн — именно такое выходное пособие будет начислено работнику.

Выходное пособие в 2025 году: сроки получения

Согласно статье 116 КЗоТ Украины, выплата всех сумм работнику происходит в день его увольнения, и только в случае отсутствия человека на работе в этот же день, выходное пособие должно быть выплачено не позднее чем на следующий день после предъявления требования о расчете сотрудника.

