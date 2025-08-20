Вихідна допомога при скороченні у 2025 році: розмір, умови отримання та хто має на неї право

Фото Pixabay При звільненні працівника у зв’язку зі скороченням штату йому має виплачуватися вихідна допомога — про її розмір, які мають бути умови для отриманнями та хто має на неї право — читай у матеріалі.Вихідна допомога при скороченні: розмір та розрахунок Розмір вихідної допомоги визначається обставинами припинення трудового договору та середньою заробітною платою працівника. У Кодексі законів про працю України наведено перелік випадків, коли при звільненні у зв’язку зі скороченням роботодавець зобов’язаний виплатити таку допомогу. Отримання вихідної допомоги у розмірі не менше одного середнього місячного заробітку за наступних умов: відмова співробітника від переведення на роботу в інше місце разом з установою; зміни в організації виробництва і праці, серед яких: реорганізація, ліквідація, банкрутство чи перепрофілювання підприємства; у разі невідповідності працівника до посади або неналежне виконання роботи унаслідок відсутності достатнього рівня кваліфікації, або стану його здоров’я; у разі відмови надання допуску до державної таємниці чи його скасування; поновлення працівника на робочому місці, якщо він раніше працював на цій посаді та виконував цю роботу. Читати на тему Чи потрібно відпрацьовувати 2 тижні при звільненні під час воєнного стану: що зазначено в законі Багато норм, що діяли в мирні часи, скасували на час дії воєнного стану. Та чи стосується це відпрацювання 2 тижнів у разі звільнення за власним бажанням? Розповідаємо в матеріалі, що про це каже закон. Виплата вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат: у разі призову або вступу фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну службу, крім випадків, коли за працівником буде збережено місце роботи. Отримання вихідної допомоги при скороченні у розмірі не менше трьох середніх місячних заробітних плат за умови: порушення власником чи уповноваженим органом установи КЗпП, трудового чи колективного договору. Розрахунок вихідної допомоги у розмірі не менше шести середніх місячних зарплат: у разі завершення повноважень посадових осіб. pixabay.com Вихідна допомога при скороченні: порядок обчислення Обчислення вихідної допомоги здійснюється відповідно до отриманих заробітних плат за останні два календарні місяці роботи. У разі неприсутності співробітника на робочому місці, до уваги беруться попередні два місяці роботи й вже за ними проводиться розрахунок. У випадку відсутності на роботі й у цей час, середній заробіток розраховується згідно з установленою ставкою в трудовому договорі. Якщо людина не працювала протягом двох календарних місяців, то середня зарплата вираховується за фактично відпрацьований час. Формула розрахунку вихідної допомоги: ВП=(ЗПф/РДф)*(РДсум/2), де: ЗПф — заробітна плата за фактично відпрацьовані робітником дні; РДф — кількість фактично відпрацьованих днів; РДсум — сумарна к-сть робочих днів за останні два календарних місяці за графіком підприємства. Спробуємо порахувати вихідну допомогу на прикладі. Дата звільнення — 20.08.2025. ЗПф буде 20000 грн, за останні два місяці були відпрацьовані усі робочі дні повністю, премій не було. У червні згідно з графіком установи був 21 робочий день, у липні — 23, в сумі виходить 43. 20000/43 = 465 грн — середньоденна зарплата; 43/2 = 21.5 днів — середня к-сть робочих днів на місяць; 465*21.5 = 9997.5 — саме така вихідна допомога буде нарахована працівникові. Вихідна допомога у 2025 році: строки отримання Згідно зі статтею 116 КЗпП України, виплата всіх сум працівнику відбувається у день його звільнення, і лише у разі відсутності людини на роботі у цей же день, вихідна допомога має виплатитись не пізніше ніж на наступний день після пред’явлення вимоги про розрахунок співробітника. Є багато варіантів, куди можна вкласти гроші, навіть невелику суму. Читай у матеріалі про облігації, депозити та криптовалюту і куди найвигідніше вкладати невеликі гроші. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Зарплата Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter