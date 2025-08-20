Вихідна допомога при скороченні у 2025 році: розмір, умови отримання та хто має на неї право

При звільненні працівника у зв’язку зі скороченням штату йому має виплачуватися вихідна допомога — про її розмір, які мають бути умови для отриманнями та хто має на неї право — читай у матеріалі.

Вихідна допомога при скороченні: розмір та розрахунок

Розмір вихідної допомоги визначається обставинами припинення трудового договору та середньою заробітною платою працівника. У Кодексі законів про працю України наведено перелік випадків, коли при звільненні у зв’язку зі скороченням роботодавець зобов’язаний виплатити таку допомогу.

Отримання вихідної допомоги у розмірі не менше одного середнього місячного заробітку за наступних умов:

відмова співробітника від переведення на роботу в інше місце разом з установою;

зміни в організації виробництва і праці, серед яких: реорганізація, ліквідація, банкрутство чи перепрофілювання підприємства;

у разі невідповідності працівника до посади або неналежне виконання роботи унаслідок відсутності достатнього рівня кваліфікації, або стану його здоров’я;

у разі відмови надання допуску до державної таємниці чи його скасування;

поновлення працівника на робочому місці, якщо він раніше працював на цій посаді та виконував цю роботу.

Виплата вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат:

у разі призову або вступу фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну службу, крім випадків, коли за працівником буде збережено місце роботи.

Отримання вихідної допомоги при скороченні у розмірі не менше трьох середніх місячних заробітних плат за умови:

порушення власником чи уповноваженим органом установи КЗпП, трудового чи колективного договору.

Розрахунок вихідної допомоги у розмірі не менше шести середніх місячних зарплат:

у разі завершення повноважень посадових осіб.

Вихідна допомога при скороченні: порядок обчислення

Обчислення вихідної допомоги здійснюється відповідно до отриманих заробітних плат за останні два календарні місяці роботи. У разі неприсутності співробітника на робочому місці, до уваги беруться попередні два місяці роботи й вже за ними проводиться розрахунок.

У випадку відсутності на роботі й у цей час, середній заробіток розраховується згідно з установленою ставкою в трудовому договорі. Якщо людина не працювала протягом двох календарних місяців, то середня зарплата вираховується за фактично відпрацьований час.

Формула розрахунку вихідної допомоги:

ВП=(ЗПф/РДф)*(РДсум/2), де:

ЗПф — заробітна плата за фактично відпрацьовані робітником дні;

РДф — кількість фактично відпрацьованих днів;

РДсум — сумарна к-сть робочих днів за останні два календарних місяці за графіком підприємства.

Спробуємо порахувати вихідну допомогу на прикладі. Дата звільнення — 20.08.2025. ЗПф буде 20000 грн, за останні два місяці були відпрацьовані усі робочі дні повністю, премій не було. У червні згідно з графіком установи був 21 робочий день, у липні — 23, в сумі виходить 43.

20000/43 = 465 грн — середньоденна зарплата; 43/2 = 21.5 днів — середня к-сть робочих днів на місяць; 465*21.5 = 9997.5 — саме така вихідна допомога буде нарахована працівникові.

Вихідна допомога у 2025 році: строки отримання

Згідно зі статтею 116 КЗпП України, виплата всіх сум працівнику відбувається у день його звільнення, і лише у разі відсутності людини на роботі у цей же день, вихідна допомога має виплатитись не пізніше ніж на наступний день після пред’явлення вимоги про розрахунок співробітника.

