От 15 до 100 тысяч гривен — выплаты для военных: какие существуют и как их получить

Военная служба является очень опасной профессией и должна вознаграждаться соответственно. В 2024 году в Украине минимальный ежемесячный размер денежного довольствия солдата составляет 20 130 грн. Однако военные имеют дополнительные денежные выплаты, зависящие от рода деятельности, зоны ведения боевых действий, должности.

В течение апреля и мая 2024 Кабмин ввел еще несколько новых видов выплат для военных. Мы собрали в одном материале все типы выплат для военных, а также расскажем, кто и как может их получить.

Выплаты для военных: какие бывают

В настоящее время известно о нескольких видах выплат для военных. Все они прилагаются к минимальному ежемесячному денежному обеспечению военнослужащих, достигающему 20 130 грн.

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Получить 100 000 можно за:

боевые награды;

службу “на нуле”;

службу в специальных подразделениях;

выполнение специальных задач;

инструкторам по преподаванию в воинских частях;

курсантам.

Подробно рассказываем обо всех этих выплатах дальше.

Выплаты военным 100 тысяч гривен

100 тыс. грн боевых выплат можно получить за участие в боевых действиях или за участие в осуществлении мер по обороне Украины непосредственно на территории их осуществления, на ВОТ, между позициями войск Украины и государства-агрессора.

Такое вознаграждение начисляется пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, то есть, за один день насчитывается около трех тысяч гривен боевых выплат.

Получить боевые выплаты в размере 100 тыс. грн могут военные, непосредственно участвовавшие в ведении боевых действий, а также военнопленные, военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий, военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, осуществляющие огневое поражение, без условия нахождения в районе ведения боевых действий, раненные военные.

Как получить выплату 100 тысяч гривен

Получить 100 тыс. грн могут военные за ведение боевых (специальных) действий:

на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

и осуществление полетов в воздушном пространстве областей Украины, территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

с огневым поражением противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии, подразделения (средства) противовоздушной обороны;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

с огневым поражением воздушных, морских целей противника;

с выводом воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения военных (боевых) действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений (медицинских подразделений усиления);

с отражением вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

в районах ведения военных (боевых) действий по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов в местах выполнения задач по назначению согласно боевым распоряжениям.

Также такая финансовая поддержка предоставляется семьям пленных, пропавших без вести и военным за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с ведением боевых действий.

Выплата военным 70 тысяч гривен

Новую выплату в размере 70 тыс. грн могут получить военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также находящиеся на передовой полицейские.

Это является не заменой 100 тыс. грн боевых, а дополнительной выплатой.

В частности, выплата начисляется за уничтоженную военную технику. Об этом говорил министр обороны Украины Рустем Умеров.

— Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и так далее, то у него есть поощрение, то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И, таким образом, он поддерживает свою семью финансово, — отметил Умеров.

Как получить выплату за уничтоженную российскую технику

Такая выплата начисляется за 30 дней нахождения на передовой.

Эта выплата не привязана к конкретному месту службы.

Выплата военным в размере 50 тыс. грн

Военную выплату 50 тыс. грн выплачивают военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

Как получить выплату 50 тыс. грн военному

Кроме перечисленных условий, выплату также могут получать военные, находящиеся вне районов ведения боевых действий, пункт осуществляет управление воинскими частями и подразделениями, воюющими на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно.

Список таких органов военного управления утверждает:

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

30 000 за спецзадачу: выплата для военных

Еще одна новая выплата для военных ВСУ — за выполнение специальных задач.

Выплату в размере 30 тыс. грн выплачивают по расчету на месяц пропорционально времени выполнения боевых заданий.

Как получить выплату 30 тысяч гривен за спецзадачу

30 тыс. грн могут получить:

военнослужащие, действующие в составе групп войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

военные по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

военные по всестороннему обеспечению групп войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

Выплаты инструкторам в учебных военных учебных заведениях

Известно, что инструкторам в учебных воинских частях будут начисляться от 15 до 30 тыс. грн. выплат.

Кроме выплат, участники боевых действий также имеют право на ряд льгот. Ознакомиться со списком можешь в нашем другом материале.

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