Твоя работа

От 15 до 100 тысяч гривен — выплаты для военных: какие существуют и как их получить

Виктория Мельник, журналист сайта 15 мая 2024, 18:00
Выплаты военным
Фото: Facebook, Pixabay

Больше новостей
форма 5 зсу
Форма 5 ВСУ – документ, подтверждающий пребывание на службе: как получить и для чего нужен
укол у сідницю
Не выходя из дома! Как сделать укол в ягодицу в домашних условиях
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
пленный
По рации передали — в окоп свалился “москаль”. Мобилизованный житель Луганской области вышел к пограничникам Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

форма 5 зсу
Форма 5 ВСУ – документ, подтверждающий пребывание на службе: как получить и для чего нужен
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
пленный
По рации передали — в окоп свалился “москаль”. Мобилизованный житель Луганской области вышел к пограничникам Украины
зарплата депутата в Украине
Зарплата депутата в Украине или тайна за семью замками: сколько зарабатывают чиновники

Видео
0:05:50
Мобилизация авто

Переписали на родню! О мобилизации авто и какие хитрости придумали украинцы
0:05:06
Отключение света
Отключение света: почему первыми ограничивают бизнес и промышленность
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 15 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:33
волчанск
Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:01
Что пишут об Украине зарубежные издания
Возвращение на первые полосы из-за российского контрнаступления? Что пишут про Украину иностранные СМИ
0:07:54
сбор для парамедиков
Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла
0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
Больше видео
роберт фицо
Читать дальше
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушались — нападающий задержан
как уволиться из ЗСУ
Читать дальше
Как уволиться из ВСУ на законных основаниях: причины увольнения и процедура

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь