От 15 до 100 тысяч гривен — выплаты для военных: какие существуют и как их получить

Военная служба является очень опасной профессией и должна вознаграждаться соответственно. В 2024 году в Украине минимальный ежемесячный размер денежного довольствия солдата составляет 20 130 грн. Однако военные имеют дополнительные денежные выплаты, зависящие от рода деятельности, зоны ведения боевых действий, должности.
В течение апреля и мая 2024 Кабмин ввел еще несколько новых видов выплат для военных. Мы собрали в одном материале все типы выплат для военных, а также расскажем, кто и как может их получить.
В настоящее время известно о нескольких видах выплат для военных. Все они прилагаются к минимальному ежемесячному денежному обеспечению военнослужащих, достигающему 20 130 грн.
Получить 100 000 можно за:
Подробно рассказываем обо всех этих выплатах дальше.
100 тыс. грн боевых выплат можно получить за участие в боевых действиях или за участие в осуществлении мер по обороне Украины непосредственно на территории их осуществления, на ВОТ, между позициями войск Украины и государства-агрессора.
Такое вознаграждение начисляется пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, то есть, за один день насчитывается около трех тысяч гривен боевых выплат.
Такое вознаграждение начисляется пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, то есть, за один день насчитывается около трех тысяч гривен боевых выплат.
Получить боевые выплаты в размере 100 тыс. грн могут военные, непосредственно участвовавшие в ведении боевых действий, а также военнопленные, военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий, военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, осуществляющие огневое поражение, без условия нахождения в районе ведения боевых действий, раненные военные.
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Получить 100 тыс. грн могут военные за ведение боевых (специальных) действий:
Также такая финансовая поддержка предоставляется семьям пленных, пропавших без вести и военным за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с ведением боевых действий.
Новую выплату в размере 70 тыс. грн могут получить военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также находящиеся на передовой полицейские.
Это является не заменой 100 тыс. грн боевых, а дополнительной выплатой.
Это является не заменой 100 тыс. грн боевых, а дополнительной выплатой.
В частности, выплата начисляется за уничтоженную военную технику. Об этом говорил министр обороны Украины Рустем Умеров.
— Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и так далее, то у него есть поощрение, то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И, таким образом, он поддерживает свою семью финансово, — отметил Умеров.
Такая выплата начисляется за 30 дней нахождения на передовой.
Эта выплата не привязана к конкретному месту службы.
Военную выплату 50 тыс. грн выплачивают военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.
Кроме перечисленных условий, выплату также могут получать военные, находящиеся вне районов ведения боевых действий, пункт осуществляет управление воинскими частями и подразделениями, воюющими на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно.
Список таких органов военного управления утверждает:
Еще одна новая выплата для военных ВСУ — за выполнение специальных задач.
Выплату в размере 30 тыс. грн выплачивают по расчету на месяц пропорционально времени выполнения боевых заданий.
30 тыс. грн могут получить:
Известно, что инструкторам в учебных воинских частях будут начисляться от 15 до 30 тыс. грн. выплат.
Кроме выплат, участники боевых действий также имеют право на ряд льгот. Ознакомиться со списком можешь в нашем другом материале.
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