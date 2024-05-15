Від 15 до 100 тисяч гривень — виплати для військових: які існують та як їх отримати

Військова служба є дуже небезпечною професією, тож має винагороджуватися відповідно. У 2024 році в Україні мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення солдата становить 20 130 грн. Однак військові мають додаткові грошові виплати, які залежать від роду діяльності, зони ведення бойових дій, посади тощо.
Протягом квітня та травня 2024 року Кабмін запровадив ще кілька нових видів виплат для військових. Ми зібрали в одному матеріалі всі типи виплат для військових, а також розповімо тобі, хто та як може їх отримати.
Нині відомо про кілька видів виплат для військових. Всі вони додаються до мінімального щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців, який сягає 20 130 грн.
Отримати виплату можна за:
Детально розповідаємо про всі ці виплати далі.
100 тис. грн бойових виплат можна отримати за участь у бойових діях або за участь у здійсненні заходів щодо оборони України безпосередньо на території їхнього здійснення, на ТОТ, між позиціями військ України та держави-агресора.
Така винагорода нараховується пропорційно до часу участі у таких діях та заходах, тобто за один день нараховується близько трьох тисяч гривень бойових виплат.
Така винагорода нараховується пропорційно до часу участі у таких діях та заходах, тобто за один день нараховується близько трьох тисяч гривень бойових виплат.
Отримати бойові виплати у розмірі 100 тис. грн можуть військові, що брали безпосередню участь у веденні бойових дій, а також військовополонені, військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій, військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій, поранені військові.
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Отримати 100 тис. грн можуть військові за ведення бойових (спеціальних) дій:
Також така фінансова підтримка надається сімʼям полонених, зниклих безвісти та військовим за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із веденням бойових дій.
Нову виплату у розмірі 70 тис. грн можуть отримати військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські, які перебувають на передовій.
Ця виплата не є заміною 100 тис. грн бойових, а додатковою.
Ця виплата не є заміною 100 тис. грн бойових, а додатковою.
Зокрема, ця виплата нараховується за знищену військову техніку. Про це говорив міністр оборони України Рустем Умєров.
— Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, РСЗВ, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово, — зазначив Умєров.
Така виплата нараховується за 30 днів перебування на передовій.
Ця виплата не привʼязана до конкретного місця служби.
Військову виплату 50 тис. грн виплачують військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.
Окрім перерахованих умов, виплату також можуть отримувати військові, що перебувають поза районами ведення бойових дій, пункт здійснює управління військовими частинами та підрозділами, які воюють на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.
Перелік таких органів військового управління затверджує:
Ще одна нова виплата для військових ЗСУ — за виконання спеціальних завдань.
30 тис. грн виплачують за розрахунком на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань.
30 тис. грн можуть отримати:
Відомо, що інструкторам у навчальних військових частинах нараховуватимуть від 15 до 30 тис. грн виплат.
Окрім виплат, учасники бойових дій також мають право на низку пільг. Ознайомитися зі списком можеш в нашому іншому матеріалі.
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