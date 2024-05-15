Від 15 до 100 тисяч гривень — виплати для військових: які існують та як їх отримати

Військова служба є дуже небезпечною професією, тож має винагороджуватися відповідно. У 2024 році в Україні мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення солдата становить 20 130 грн. Однак військові мають додаткові грошові виплати, які залежать від роду діяльності, зони ведення бойових дій, посади тощо.

Протягом квітня та травня 2024 року Кабмін запровадив ще кілька нових видів виплат для військових. Ми зібрали в одному матеріалі всі типи виплат для військових, а також розповімо тобі, хто та як може їх отримати.

Виплати для військових: які бувають

Нині відомо про кілька видів виплат для військових. Всі вони додаються до мінімального щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців, який сягає 20 130 грн.

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Отримати виплату можна за:

за бойові заслуги;

службу “на нулі”;

службу у спеціальних підрозділах;

виконання спеціальних завдань;

інструкторам за викладання у військових частинах;

курсантам.

Детально розповідаємо про всі ці виплати далі.

Виплати військовим 100 тисяч гривень

100 тис. грн бойових виплат можна отримати за участь у бойових діях або за участь у здійсненні заходів щодо оборони України безпосередньо на території їхнього здійснення, на ТОТ, між позиціями військ України та держави-агресора.

Така винагорода нараховується пропорційно до часу участі у таких діях та заходах, тобто за один день нараховується близько трьох тисяч гривень бойових виплат.

Отримати бойові виплати у розмірі 100 тис. грн можуть військові, що брали безпосередню участь у веденні бойових дій, а також військовополонені, військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій, військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій, поранені військові.

Як отримати 100 тисяч гривень

Отримати 100 тис. грн можуть військові за ведення бойових (спеціальних) дій:

на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з виявлення повітряних цілей противника;

та здійснення польотів в повітряному просторі областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з вогневим ураженням противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії, підрозділу (засобу) протиповітряної оборони;

на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

з вогневим ураженням повітряних, морських цілей противника;

з виводом повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

у районах ведення воєнних (бойових) дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів (медичних підрозділів підсилення);

з відбиттям збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їхнього захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів у місцях виконання завдань за призначенням згідно з бойовими розпорядженнями.

Також така фінансова підтримка надається сімʼям полонених, зниклих безвісти та військовим за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із веденням бойових дій.

Виплата військовим 70 тисяч гривень

Нову виплату у розмірі 70 тис. грн можуть отримати військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські, які перебувають на передовій.

Ця виплата не є заміною 100 тис. грн бойових, а додатковою.

Зокрема, ця виплата нараховується за знищену військову техніку. Про це говорив міністр оборони України Рустем Умєров.

— Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, РСЗВ, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово, — зазначив Умєров.

Як отримати виплату за знищену російську техніку

Така виплата нараховується за 30 днів перебування на передовій.

Ця виплата не привʼязана до конкретного місця служби.

Виплата військовим у розмірі 50 тис. грн

Військову виплату 50 тис. грн виплачують військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Як отримати виплату 50 тис. грн військовому

Окрім перерахованих умов, виплату також можуть отримувати військові, що перебувають поза районами ведення бойових дій, пункт здійснює управління військовими частинами та підрозділами, які воюють на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

Перелік таких органів військового управління затверджує:

Головнокомандувач Збройних Сил України;

начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

30 000 за спецзавдання: виплата для військових

Ще одна нова виплата для військових ЗСУ — за виконання спеціальних завдань.

30 тис. грн виплачують за розрахунком на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань.

Як отримати виплату 30 тисяч гривень за спецзавдання

30 тис. грн можуть отримати:

військовослужбовці, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління чинними угрупованнями військ (сил);

військові з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

військові зі всебічного забезпечення угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Виплати інструкторам у навчальних військових закладах освіти

Відомо, що інструкторам у навчальних військових частинах нараховуватимуть від 15 до 30 тис. грн виплат.

Окрім виплат, учасники бойових дій також мають право на низку пільг. Ознайомитися зі списком можеш в нашому іншому матеріалі.

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