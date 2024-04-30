Зарплати до 200 тисяч? Оновлені виплати для військових на передовій — що відомо

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про виплати для військових. Тепер бійці будуть отримувати 20 тис. забезпечення, 100 тис. грн за участь у бойових діях та ще 70 тис. за кожні 30 діб, проведених на лінії зіткнення. Які ще виплати можуть отримати військові?

Виплати військовим: на нулі, за підбиту техніку, на реабілітації та в тилу — які це суми

Нещодавно уряд оновив виплати військовим. Речник Міноборони пояснив детальніше, про які суми йдеться:

Важка і ризикована робота має гідно оплачуватися. І тепер військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватиме 20100 грн мінімально — це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

— Тобто 190 100 грн може отримувати піхотинець на передовій, а офіцер — більше, — додав Лазуткін.

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Це максимальна оплата для військових на передовій. Мінімально, поза зоною бойових дій, військові отримуватимуть 20100 грн. Якщо військовий виконує спеціальні завдання, це може бути 30 тис. грн додаткового грошового забезпечення.

Лазуткін додав, що тривалий час поранені військові на реабілітації отримували вкрай низькі виплати, і це було значною проблемою. Тепер військові, що проходять тривалу реабілітацію, також отримуватимуть по 20100 грн.

Виплати військовим за знищену російську техніку

— Є чіткі цифри, які можуть надихати людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям. За ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, а за танк — 48 720 грн. За корабель першого рангу найбільше — понад 243 тис. грн.

Скажімо так, чергову “Москву” також є серйозний стимул нищити.

За знищення російських БМП і БТР можна отримати понад 40 тис. грн, а за літак чи гелікоптер — понад 100 тис. грн.

Важливо: щоб отримати винагороду за знищення російської техніки, потрібно щоб у журналі бойових дій був запис і донесення. Бажано надати фото- чи відеофіксацію.

Раніше ми розповідали про доплати по 70 тисяч військовим на нулі.

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