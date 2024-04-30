Зарплаты до 200 тысяч? Обновленные выплаты для военных на передовой — что известно

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о выплатах для военных. Теперь бойцы будут получать 20 тыс. обеспечения, 100 тыс. грн за участие в боевых действиях и еще 70 тыс. за каждые 30 суток, проведенных на линии столкновения. Какие еще выплаты могут получить военные?

Выплаты военным: на нуле, за подбитую технику, на реабилитации и в тылу — какие это суммы

Недавно правительство обновило выплаты военным. Спикер Минобороны объяснил подробнее, о каких суммах идет речь:

Трудная и рискованная работа должна достойно оплачиваться. И теперь военнослужащий, принимающий непосредственное участие в боевых действиях, будет получать 20100 грн минимально — это основное денежное довольствие, плюс 100 тыс. грн за участие в боевых действиях и 70 тыс. за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

— То есть, 190 100 грн может получать пехотинец на передовой, а офицер — больше, — добавил Лазуткин.

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Это максимальная оплата для военных на передовой. Минимально, вне зоны боевых действий, военные будут получать 20100 грн. Если военный выполняет специальные задания, то это может быть 30 тыс. грн дополнительного денежного довольствия.

Лазуткин добавил, что длительное время раненые военные на реабилитации получали крайне низкие выплаты, что было значительной проблемой. Теперь военные, проходящие длительную реабилитацию, будут также получать по 20100 грн.

Выплаты военным за уничтоженную российскую технику

— Есть четкие цифры, которые могут вдохновлять людей, воюющих на линии боевого столкновения и рискуя жизнью. За вражеский военный автомобиль можно получить 12180 грн, а за танк — 48720 грн. За корабль первого ранга больше всего — более 243 тыс. грн.

Скажем так, очередную “Москву” тоже есть серьезный стимул уничтожать.

За уничтожение российских БМП и БТР можно получить более 40 тыс. грн, а за самолет или вертолет — более 100 тыс. грн.

Важно: чтобы получить вознаграждение за уничтожение российской техники, нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись и донесение. Желательно предоставить фото- или видеофиксацию.

Раньше мы рассказывали о доплатах по 70 тысяч военным на нуле.

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