Сколько человек подали заявку на “Ветеранський спорт”: официальные данные

Большое количество ветеранов уже подали заявки на участие в государственной программе «Ветеранський спорт», инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта инициатива направлена на восстановление физического и ментального здоровья защитников через занятия спортом. Читайте в материале, сколько ветеранов подали заявки на участие в госпрограмме.

“Ветеранський спорт”: сколько людей подало заявку

Как говорит заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита, программа реализуется совместно с Министерством цифровой трансформации и предусматривает ежеквартальную финансовую помощь для посещения спортзалов, бассейнов и других учреждений физической культуры. Он добавил, что уже более 200 тысяч человек подали заявку на участие в программе «Ветеранський спорт».

Программа «Ветеранський спорт» позволяет ветеранам и ветеранкам оформлять выплаты онлайн без бюрократии и очередей, благодаря цифровым решениям от Минцифры.

Государство предоставляет возможность ветеранам и ветеранам получать ежеквартальную финансовую помощь для посещения спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры.

В рамках программы ветераны могут использовать средства для занятий спортом, что способствует их реабилитации и возвращению к повседневной жизни. Во время мероприятия в Ирпене, посвященного популяризации проекта, представители ветеранского сообщества обсудили его эффективность.

Вместе мы получили возможность лично услышать эту невероятную историю от самих героев. Это вдохновило нас всех, уверен, это будет вдохновлять и других сделать спорт главным инструментом собственного укрепления и восстановления

Среди участников мероприятия были известные военные, такие как Роман «Добряк» Колесник, Владислав «Шати» Шатило, Михаил «Гризли» Матвеев и Александр «Рагнар» Михов, которые прошли протезирование и совершили восхождение на Килиманджаро.

Их история стала примером того, как занятия спортом помогают преодолеть вызовы. Программа продолжает набирать популярность, и количество заявок свидетельствует о ее актуальности для ветеранов.

