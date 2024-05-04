Вопрос фамилии: почему женщины не хотят ее менять, как об этом говорить с партнером и есть ли влияние на отношения

Брак — это важный шаг в отношениях двух людей. Они создают новую семью. Традиционно сложилось так, что семья имеет одну фамилию, ведь женщина берет фамилию мужчины.

Но в современном мире многие женщины хотят быть самостоятельными, они строят карьеру и не хотят менять свою фамилию даже после брака.

Вікна поговорили с семейным психологом Инной Канивец, чтобы узнать, влияет ли смена фамилии на отношения, почему мужчинам важно, чтобы женщина брала их фамилию и как объяснить партнеру, что хочешь оставить свою.

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Почему женщины не хотят брать фамилию мужчины

Инна Канивец говорит, что некоторые девушки действительно не хотят менять фамилию, когда выходят замуж. Для этого можно выделить много объективных и субъективных причин:

девушка — единственный ребенок в семье и родные просят, чтобы фамилия продолжалась в ее семье;

девушка может до замужества построить карьеру в какой-то сфере, ее фамилия уже брендирована. Поэтому, конечно, если она изменит ее, он потеряет часть популярности в своих кругах;

девушка может быть прямой наследницей, поэтому предпочитает не менять фамилию;

замена документов — многие девушки не хотят менять документы и тратить на это время;

девушке может не нравиться фамилия мужчины;

девушка может хотеть подчеркнуть свою самостоятельность тем, что не меняет фамилию;

еще одна причина — замужество не воспринимается серьезно, девушка думает, что в будущем с мужем разведется;

влияние национального идентификатора — если девушка женится на иностранце, то может хотеть оставить фамилию, которая характерна для ее родной страны.

Как сообщить партнеру, что ты не хочешь брать его фамилию

— Прежде всего, необходимо определить конкретные причины, почему женщина не желает брать фамилию мужчины. Конечно, нужно аргументированно дать ответ. Обсуждение сразу нужно начать после помолвки, ведь может случиться такое, что девушка не захочет выходить замуж, если придется менять фамилию.

Важно ввести диалог в спокойном дружелюбном тоне, осознать, что в этом споре противник не мужчина, а ситуация. То есть важно достичь взаимодействия и контакта.

Главное — наводить аргументы, ведь если женщина уже реализовалась, то замена фамилии может ей навредить.

Я думаю, что в современном мире эта ситуация не так важна. Мы ведь не в первобытном обществе живем, обо всем можем договориться. Когда люди любят друг друга, у них позиция равенства, они с уважением относятся друг к другу. Так что смогут найти общий язык. Надо обсудить все “за” и “против” с партнером, чтобы не было гнева, — советует психолог.

Как предложить мужчине взять фамилию женщины

Эксперт говорит, что все зависит от аргумента и причины, почему это нужно сделать. Надо, чтобы люди понимали, к чему смена фамилии приведет.

Конечно, может быть такое, что партнер в отношениях доминантный, поэтому не захочет соглашаться на фамилии партнерши. Он может не принимать никаких аргументов.

— Чтобы предложить мужчине изменить фамилию, нужно говорить спокойным тоном, подбирая аргументы, учитывая мнения партнера и семейные традиции.

Но следует помнить, что менять фамилию или нет, решают только сами партнеры. Они должны обсудить это касательно того, какая ситуация сложилась и для чего им это нужно, — акцентирует Инна Канивец.

Почему мужчина отказывается от фамилии женщины

Психолог подчеркивает, что брать фамилию партнера — это выбор, который каждый человек должен самостоятельно осознанно сделать. Она говорит, что в этом вопросе точно не нужно давить, уговаривать или шантажировать. Может сработать только рациональная коммуникация, если действительно есть важная причина.

— Также играет роль стереотипное мышление в современном мире, что все-таки женщина должна брать фамилию мужчины. Сейчас люди больше отходят от стигматизации, но еще не кардинально. Можно обратиться за советом к родственникам или за поддержкой друзей, но точно не нужно давить и шантажировать, — рассказывает семейный психолог.

Почему мужчине важно, чтобы женщина брала его фамилию

— Для мужчины важно, чтобы жена брала его фамилию, потому что для него это означает принадлежность к себе. Когда девушка меняет свою фамилию на его, он понимает, что они становятся едиными целым. Это также о продолжении рода, о самоидентичности, о том, что он создает свою семью. Поэтому, наверное, каждый мужчина хочет, чтобы женщина взяла его фамилию, для них это ценно.

На первый взгляд может показаться, что это обычная история. Но в современном мире мужчины все же переживают, возьмет ли женщина его фамилию. Потому что сейчас у нас много разных вариантов, и при женитьбе необязательно менять фамилию, — объясняет эксперт.

Какие можно найти компромиссы

— У меня был такой кейс больше десяти лет назад. Партнерам не нравились фамилии друг друга, тогда они взяли и записали вдвоем себе испанскую фамилию. Законодательство Украины разрешает менять фамилию на ту, которую ты хочешь. Эта пара до сих пор живет счастливо и четыре года назад у них родился сын, — делится опытом психолог.

Как объяснить ребенку, почему у родителей разные фамилии

Инна Канивец говорит, что, когда ребенок задает этот вопрос, он в достаточно сознательном восприятии. Поэтому с детьми нужно говорить, спокойно и правильно все объяснять.

Например, рассказать, что этого требует работа, но это не оказывает никакого влияния на отношения папы и мамы. Главное — говорить честно.

Это также дает ребенку осознание того, что мама могла самостоятельно сделать выбор. Если семья счастлива, то нет никакой разницы, есть ли у родителей одна или две фамилии.

Как смена фамилии может повлиять на отношения

Переход на фамилию партнера является первым шагом к построению счастливой семьи. Эта традиция сложилась исторически. Наши предки давно показывали, что готовы начать жизнь с тем человеком, которого избрали в спутники своей жизни.

По словам эксперта, те факты, которыми апеллируют партнеры, объясняя свою позицию, они часто проговаривают простыми отговорками. В некоторых случаях люди считают свой брак временным или ложным, не до конца доверяют партнеру. Еще одна причина отказа от смены фамилии может быть связана с психологической приверженностью к своей семье. К примеру, девушка пытается показать родителям, что она хорошая дочь, которая выбирает родителей, а не мужа.

— Смена фамилии может влиять на поведение человека, если, например, женщина желает менять свою фамилию, значит, она готова довериться мужчине, отдать, так сказать, бразды правления ему. Или наоборот, если мужчина берет фамилию женщины, то это приводит к тому, что он занимает вторую позицию в семье, и женщина после этого, например, подсознательно считает себя обязанной заботиться о нем.

Люди не до конца понимают, как фамилия вообще связана с манерой поведения в семье. Если мама отказывается от упоминания данных отца в документах ребенка, она разрушает связь между ребенком и отцом в дальнейшем. Поэтому это может негативно отразиться на отношениях, если нарушены границы одного из партнеров. Если все было по общей договоренности, то это не повлияет, — говорит она.

Добавляет, что иногда может быть так, что родители влезают в смену фамилии. Говорят дочери или сыну, что она или он их обидели, потому что сменили фамилию. Иногда это может привести к разрыву брака.

В любых отношениях может наступить кризис, когда кажется, что будущего вместе дальше нет. Но все проблемы можно решить. Ранее мы рассказывали, как преодолеть кризис в отношениях.

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