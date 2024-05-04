Семейные отношения
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Вопрос фамилии: почему женщины не хотят ее менять, как об этом говорить с партнером и есть ли влияние на отношения

Богдана Макалюк, журналист сайта 04 мая 2024, 12:45
Чому жінки не хочуть брати прізвище чоловіка після шлюбу
Фото: Pexels

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